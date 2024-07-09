PayPal'dan önemli stablecoin başarısı - Son Dakika
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Kripto Para

PayPal'dan önemli stablecoin başarısı

PayPal\'dan önemli stablecoin başarısı

PayPal'ın stablecoini PYUSD, lansmanından bu yana hızla büyüyerek piyasa değerini 500 milyon doların üzerine çıkardı. Bu dijital para birimi, son birkaç ayda Solana ve Ethereum Blockchain ağları üzerindeki büyüme oranıyla dikkat çekiyor.

09.07.2024 17:20
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PayPal'ın stablecoini olan PYUSD, pazar lansmanından bu yana hızla yükselerek önemli bir mihenk taşına ulaştı. Bu kripto para birimi, son birkaç ayda yaptığı atılımlarla piyasa değerini 500 milyon doların üzerine çıkardı. Solana ve Ethereum Blockchain ağları üzerindeki etkileyici büyüme oranıyla PYUSD, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor.

PYUSD Stablecoin Piyasasında Yeni Bir Dev Olma Yolunda İlerliyor

Ödeme devi PayPal'ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Paxos iş birliğiyle piyasaya sürdüğü ABD dolarına sabitlenmiş kripto para birimi PYUSD, önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Toplam arz değeri 500 milyon doları geçen PYUSD, stablecoin piyasasında hızlı bir yükseliş gösteriyor.

2023 yılının sonunda 230 milyon token civarında seyreden PYUSD arzı, son aylarda dikkat çekici bir artış yaşadı. DeFiLlama verilerine göre, özellikle geçen ay yüzde 97'lik bir sıçrama kaydeden PYUSD, 533 milyon dolarlık bir piyasa değerine erişti. Bu etkileyici büyüme, PYUSD'yi stablecoin piyasasının ilk on ihraççısı arasına taşıdı.

PYUSD'nin yükseliş ivmesi, Mayıs ayında Solana ağına entegre edilmesiyle daha da hızlandı. Şu anda Solana ekosistemi, toplam PYUSD arzının yaklaşık dörtte birini (yüzde 25,2) barındırıyor. Bu da yaklaşık 134,5 milyon tokena tekabül ediyor. Öte yandan, Ethereum ağı hala PYUSD'nin ana yuvası konumunda ve 399 milyon civarında token burada bulunuyor.

PayPal'ın PYUSD stablecoininin başarısının ardında yatan faktörler arasında, Crypto.com gibi önde gelen merkezi borsalarda işlem görmeye başlaması ve Curve ile Frax gibi merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerine entegre edilmesi yer alıyor. Bu gelişmeler, PYUSD'nin son bir yıl içinde kaydettiği büyümenin temel taşlarını oluşturuyor.

Nansen'in zincir üstü verileri, PYUSD dağılımı hakkında ilginç bilgiler sunuyor. Verilere bakıldığında Paxos şirketi Ethereum üzerindeki en büyük PYUSD sahibi konumunda. Şirket, toplam arzın yüzde 20'sinden fazlasına denk gelen 112 milyon tokenı elinde bulunduruyor. Onu sırasıyla 103 milyon tokenla Crypto.com, 35 milyon tokenla Defiance Capital, 14,8 milyon tokenla BitGo ve 14 milyon tokenla Curve takip ediyor.

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SON DAKİKA: PayPal'dan önemli stablecoin başarısı - Son Dakika
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