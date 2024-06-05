Ripple CEO\'su XRP ETF\'leri için tarih verdi

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Bitcoin ETF'lerin işlem görmeye başlaması ve Ethereum ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte gözler diğer kripto para birimlerinin ETF'lerine çevrildi. Ripple Labs'in CEO'su Brad Garlinghouse, Ripple (XRP) tabanlı Spot ETF'leri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

XRP ETF'leri İçin Geri Sayım Başladı

Ripple Labs'in CEO'su Brad Garlinghouse, kripto para piyasasındaki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Garlinghouse, Ethereum ve Bitcoin için spot ETF'lerin onaylanmasının ardından, XRP, Solana ve Cardano gibi diğer dijital varlıkların da benzer ürünlere kavuşabileceğini belirtti.

Ripple CEO'su, Ethereum ETF'lerinin piyasaya sürülmesinin, diğer kripto paralar için de yolu açtığını vurguladı. SEC ile devam eden hukuki sürecin XRP ETF'leri için bir engel oluşturabileceğini kabul eden Garlinghouse, buna rağmen bu ürünlerin er ya da geç piyasada yerini alacağını ifade etti. Garlinghouse, XRP EFT'lerinin büyük bir ihtimalle 2025 yılında yatırımcılarla buluşacağını dile getirdi.

Garlinghouse, kripto para yatırımcılarının portföylerini çeşitlendirme arzusunda olduklarına dikkat çekerek, piyasaya yeni dijital varlıkların sunulmasının mantıklı bir adım olacağını savundu. Garlinghouse bu sayede XRP'nin yanı sıra Solana ve Cardano gibi diğer kripto paraların da ETH ve BTC ETF'leriyle rekabet edebileceğini belirtti. Ripple'ın üst düzey yöneticisi, XRP'nin geçmişte piyasa değeri açısından ikinci sırada yer aldığını hatırlatarak, kripto para ekosistemindeki rekabetin sağlıklı olduğunun altını çizdi.