Ripple cephesinden seçimler öncesinde önemli bağış hamlesi - Son Dakika
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Kripto

Ripple cephesinden seçimler öncesinde önemli bağış hamlesi

Ripple cephesinden seçimler öncesinde önemli bağış hamlesi

Ripple, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 seçimlerine etki etmeye yönelik büyük bir finansal hamle yaptı ve kripto para yanlısı siyasi hareket olan Fairshake'e 25 milyon dolar bağışladı. Ripple'ın yapmış olduğu bu ikinci bağış, şirketin kripto para politikalarını şekillendirme çabasını ve düzenleyici kurumlarla olan mücadelesini daha da güçlendiriyor.

29.05.2024 13:44
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Ripple, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 seçimlerine etki etmeye yönelik büyük bir finansal hamle yaptı ve kripto para yanlısı siyasi hareket olan Fairshake'e 25 milyon dolar bağışladı. Ripple'ın yapmış olduğu bu ikinci bağış, şirketin kripto para politikalarını şekillendirme çabasını ve düzenleyici kurumlarla olan mücadelesini daha da güçlendiriyor.

Ripple'dan Kripto Dostu Siyasi Adımlar İçin Büyük Yatırım

Blockchain şirketi Ripple, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde, kripto para yanlısı adayları desteklemek amacıyla kurulmuş olan Fairshake isimli Federal Süper Siyasi Eylem Komitesi'ne (PAC) 25 milyon dolarlık ek bir bağışta bulunduğunu duyurdu. Bu yeni bağış, şirketin geçen yıl yaptığı 25 milyon dolarlık katkının devamı niteliğinde olmasıyla da dikkat çekti.

Ripple tarafından yapılan basın açıklamasında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para birimlerini düzenleme konusundaki çabalarının yetersiz kaldığı vurgulandı. Açıklamada, "Amerika'nın harekete geçmesi gereken bir dönüm noktasındayız. Ripple olarak, bu sürece yatırım yapmaktan ve ülkemizde daha elverişli bir düzenleyici ortamın oluşmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ripple'ın İcra Kurulu Başkanı Brad Garlinghouse ise yaptığı değerlendirmede, "Seçilmemiş düzenleyiciler, Amerikan halkının yeniliklerden ve ekonomik büyümeden faydalanmasını engellemeye çalışırken, Ripple ve kripto para sektörü bu duruma sessiz kalmayacak." dedi. Garlinghouse, sektörün gerekli değişiklikler sağlanana kadar bu çabalara yoğun bir şekilde yatırım yapmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Son dönemde, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, kripto para sektörü ve topluluklarının daha kripto dostu bir yönetim arayışıyla yaptığı baskılar neticesinde, kripto paralar önemli bir gündem maddesi haline geldi. Eski ABD Başkanı ve şu anki Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, kripto paralara yönelik "son derece olumlu ve açık fikirli" olduğunu belirterek, geçtiğimiz hafta seçim kampanyası bağışlarını kripto para olarak kabul etmeye başladığını açıkladı. Trump'ı destekleyen Wyoming Senatörü Cynthia Lummis de Kongre'de kripto yanlısı bir koalisyon kurduğunu duyurdu.

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Son Dakika Kripto Ripple cephesinden seçimler öncesinde önemli bağış hamlesi - Son Dakika

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