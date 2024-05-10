Robinhood, SEC Engeline Karşı Kripto Ticaretine Devam Etmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Robinhood, SEC Engeline Karşı Kripto Ticaretine Devam Etmek İstiyor

Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev, Amerikalıların kripto para birimlerine erişim hakkının engellenmesini kabul edilemez bulduğunu belirtti. Şirketin kripto ticaretinde gözle görülür bir artış kaydetmesine rağmen, SEC ile yapılan toplantılardan bir sonuç çıkmadı. Tenev, SEC'in düzenlemelerine yönelik eleştirilerini ve müşterileri için duruşunu savunma kararlılığını vurguladı.

10.05.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev, Amerikalıların kripto para birimlerine erişim hakkının engellenmesini kabul edilemez bulduğunu belirtti. Şirketin kripto ticaretinde gözle görülür bir artış kaydetmesine rağmen, SEC ile yapılan toplantılardan bir sonuç çıkmadı. Tenev, SEC'in düzenlemelerine yönelik eleştirilerini ve müşterileri için duruşunu savunma kararlılığını vurguladı.

Kripto Ticaretinde SEC Engeli Robinhood'un Gündeminde

Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev, ABD vatandaşlarının kripto para birimlerine erişimini vurgulayarak, bu konunun önemine işaret etti. Tenev, şirketin kripto para birimlerinin erişilebilirliği konusunda kararlı olduğunu belirtirken, bu alanın engellenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Tenev yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğinde kripto para ticaretinde yüzde 224'lük bir artış olduğunu belirtti.

Tenev açıklamasında, şirketin SEC ile yapılan 16 görüşmeden sonra karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Robinhood CEO'su, SEC ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından, Robinhood'un önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği bilgisini verdi. Tenev, " Özel bir aracı kurum platformu oluşturma çabamız, ne yazık ki SEC tarafından karşılık bulmadı. İyi niyetle yaklaşmamıza rağmen, bu süreçte bir yol bulunamadı." dedi.

SEC, 6 Mayıs 2024 tarihinde Robinhood'a yönelik menkul kıymet ihlalleri iddiaları nedeniyle bir Wells Bildirimi yayınladı. Tenev, SEC'in bu durumu çözümlemeye yönelik bir niyet göstermediğini ve diyalog kapısını kapattığını belirtti.

Son olarak Tenev, "SEC, aracı kurumların kripto varlıklarını kabul etmesine izin verecek kuralları değiştirebilir, ancak bunu yapmaya yanaşmıyorlar. Bu, bizi ve müşterilerimizi savunma pozisyonuna itiyor. Kripto varlıkların giderek daha fazla önem kazandığını düşünüyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının bu varlıklara erişiminin engellenmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Robinhood, SEC Engeline Karşı Kripto Ticaretine Devam Etmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
00:14 Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı Tatvan'da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor
09:39 Belçika’nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
09:37 PKK Bağlantılı Orman Yangınında İki Kez Müebbet Hapis Cezası PKK Bağlantılı Orman Yangınında İki Kez Müebbet Hapis Cezası
09:23 İsmail Kartal’dan isyan: Ben daha ne yapayım İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım
09:09 Cem Yılmaz’dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor
08:10 Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 10:09:52. #1.13#
SON DAKİKA: Robinhood, SEC Engeline Karşı Kripto Ticaretine Devam Etmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement