Robinhood, SEC Engeline Karşı Kripto Ticaretine Devam Etmek İstiyor

Kripto

Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev, Amerikalıların kripto para birimlerine erişim hakkının engellenmesini kabul edilemez bulduğunu belirtti. Şirketin kripto ticaretinde gözle görülür bir artış kaydetmesine rağmen, SEC ile yapılan toplantılardan bir sonuç çıkmadı. Tenev, SEC'in düzenlemelerine yönelik eleştirilerini ve müşterileri için duruşunu savunma kararlılığını vurguladı.

Kripto Ticaretinde SEC Engeli Robinhood'un Gündeminde

Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev, ABD vatandaşlarının kripto para birimlerine erişimini vurgulayarak, bu konunun önemine işaret etti. Tenev, şirketin kripto para birimlerinin erişilebilirliği konusunda kararlı olduğunu belirtirken, bu alanın engellenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Tenev yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğinde kripto para ticaretinde yüzde 224'lük bir artış olduğunu belirtti.

Tenev açıklamasında, şirketin SEC ile yapılan 16 görüşmeden sonra karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Robinhood CEO'su, SEC ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından, Robinhood'un önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği bilgisini verdi. Tenev, " Özel bir aracı kurum platformu oluşturma çabamız, ne yazık ki SEC tarafından karşılık bulmadı. İyi niyetle yaklaşmamıza rağmen, bu süreçte bir yol bulunamadı." dedi.

SEC, 6 Mayıs 2024 tarihinde Robinhood'a yönelik menkul kıymet ihlalleri iddiaları nedeniyle bir Wells Bildirimi yayınladı. Tenev, SEC'in bu durumu çözümlemeye yönelik bir niyet göstermediğini ve diyalog kapısını kapattığını belirtti.

Son olarak Tenev, "SEC, aracı kurumların kripto varlıklarını kabul etmesine izin verecek kuralları değiştirebilir, ancak bunu yapmaya yanaşmıyorlar. Bu, bizi ve müşterilerimizi savunma pozisyonuna itiyor. Kripto varlıkların giderek daha fazla önem kazandığını düşünüyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının bu varlıklara erişiminin engellenmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.