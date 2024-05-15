Robinhood Crypto, Avrupa'daki Kripto Yatırımcılarına Solana Stake Etme İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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Robinhood Crypto, Avrupa'daki Kripto Yatırımcılarına Solana Stake Etme İmkanı Sunuyor

Robinhood Crypto, Avrupa'daki kripto yatırımcılarına Solana varlıklarını stake etme imkanı sunan yeni bir hizmet başlattı. Platform ayrıca yeni kullanıcılar için ilk 30 günlük net alımlarına yüzde 10 bonus verileceğini duyurdu. Şirket, önümüzdeki haftalarda İtalya, Polonya ve Litvanya'da uygulamanın yerelleştirilmiş versiyonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

15.05.2024 12:45
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Robinhood Crypto, Avrupa'daki kripto yatırımcılarına Solana varlıklarını stake etme imkânı sunan yeni bir hizmet başlattı. Platform ayrıca yeni kullanıcılar için ilk 30 günlük net alımlarına yüzde 10 bonus verileceğini duyurdu. Şirket, önümüzdeki haftalarda İtalya, Polonya ve Litvanya'da uygulamanın yerelleştirilmiş versiyonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Avrupalı Yatırımcılara Yerel Dil Desteği ve Pasif Gelir Fırsatı

ABD merkezli finans teknolojileri şirketi Robinhood'un kripto para birimi işlem platformu Robinhood Crypto, Avrupa'daki kullanıcılarına Solana varlıklarını stake etme imkanı sunan yenilikçi bir hizmet başlattı. Bu hizmetle birlikte, Avrupalı yatırımcılar artık Solana tokenlarını Robinhood Crypto uygulaması aracılığıyla kolayca stake ederek pasif gelir elde edebilecek.

Robinhood Crypto'nun bu yeni hizmetinin yanı sıra, platforma yeni katılan Avrupalı kullanıcılar için de oldukça cazip bir bonus programı hazırladığı açıklandı. Buna göre, yeni üyeler ilk 30 gün boyunca gerçekleştirecekleri net alımların yüzde 10'u oranında USDC stablecoin cinsinden bonus kazanacak. Bu bonuslar, kullanıcıların Robinhood Crypto'da daha fazla işlem yapmasını ve platforma olan bağlılıklarını artırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Robinhood Crypto Başkan Yardımcısı Johann Kerbrat, Avrupa'daki müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerini dinlediklerini, onlara ana dillerinde destek veren ve ek gelir elde etmelerini sağlayan çözümler geliştirdiklerini vurguladı. Kerbrat, bu yeni hizmetlerin Avrupalı kripto yatırımcılarının Robinhood Crypto deneyimini daha da zenginleştireceğine inandığını belirtti.

Robinhood Crypto ayrıca, önümüzdeki haftalar içinde İtalya, Polonya ve Litvanya'da uygulamanın yerelleştirilmiş sürümlerini kullanıma sunmayı planladığını duyurdu. Şirketin bu stratejik hamlesiyle, adı geçen ülkelerdeki kripto yatırımcılarına daha iyi hizmet vererek kullanıcı tabanını genişletmesi bekleniyor.

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