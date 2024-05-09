Robinhood, Kripto İşlem Hacminde Büyük Artış Yaşadı

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Robinhood, 2024'ün ilk çeyreğinde kripto işlem hacminde yüzde 224'lük bir artışla finans dünyasında dikkat çekti. Şirket, SEC ile yaşadığı mevzuat zorluklarına rağmen gelirlerini yüzde 59 artırarak yatırımcıların güvenini kazanmayı sürdürüyor.

Kripto Gelirlerindeki Büyük Artış Robinhood'un Yüzünü Güldürüyor

Finansal hizmetler şirketi Robinhood, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, 2024'ün ilk çeyreğinde gelirlerinin arttığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre şirketin Robinhood Crypto birimi dikkat çekici bir gelir artışı yaşadı. Bu gelişme, Robinhood Crypto'nun Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayımlanan bir Wells Bildirimi almasının ardından gerçekleşti. Bildiri, SEC personelinin kripto birimi biriminin menkul kıymet ihlalleri iddiasıyla yaptırım teklif etme niyetini ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl, Robinhood SEC'den kripto para listelemeleriyle alakalı bir soruşturma celbi aldığını ifade etmişti. Ancak, şirket yine de kripto para birimi gelirlerinde büyük bir artış kaydetti. Şirketin kripto para gelirleri yüzde 232 artarak 126 milyon dolara ulaştı. Bu artış, işlem bazlı toplam gelirlerin bir önceki yıla göre yüzde 59 oranında artışla 329 milyon dolara çıkmasına büyük katkı sağladı.

Son zamanlarda Robinhood, Robinhood Wallet uygulamasını iOS kullanıcılarından sonra Mart ayında Android kullanıcıları için de piyasaya sürdü. Bu hamle, şirketin gelir artışında olumlu bir etki yarattı.

Şirket, hisse senedi ve kripto para birimi değerlemelerindeki artışlar sayesinde Gözetim Altındaki Varlıkların (AUC) yüzde 65 artarak 129,6 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Robinhood CFO'su Jason Warnick, yaptığı basın açıklamasında 2024 yılında kârlı büyümeye devam etme hedeflerinin altını çizdi ve ilk çeyrekte gelir, net gelir ve hisse başına kazançta rekor kırdıklarını belirtti.

Son olarak Robinhood, geçen yılın aynı çeyreğinde 511 milyon dolarlık net zarara karşın, bu yılın ilk çeyreğinde net gelirlerini 157 milyon dolara yükseltmeyi başardı. Robinhood'un hisse başına 0,18 dolar kazancı, analistlerin 0,6 dolarlık beklentisini aştı, şirketin toplam geliri ise 618 milyon dolarla 549 milyon dolarlık tahminleri geride bıraktı.