SEC Başkanı Gensler kripto borsalarını suçladı - Son Dakika
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SEC Başkanı Gensler kripto borsalarını suçladı

SEC Başkanı Gensler kripto borsalarını suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para borsalarının yasaları ihlal ettiğini belirtti. Gensler, bu platformların geleneksel borsaların yapmayacağı işlemleri gerçekleştirdiğini ve yatırımcıların büyük risk altında olduğunu ifade etti. Kripto para birimlerinin yeterli şeffaflık sunmadığını ve bunun yasal olarak zorunlu olduğunu belirten Gensler, yatırımcıların korunması gerektiğini vurguladı.

05.06.2024 19:19
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SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para borsalarının yasaları ihlal ettiğini belirtti ve bu platformların geleneksel borsaların yapmayacağı işlemleri gerçekleştirdiğini vurguladı. Gensler, kripto piyasasındaki şeffaflık eksikliğine ve yatırımcıların korunması gerekliliğine dikkat çekti.

Kripto Piyasasında Yasal Uygunsuzluklar SEC'in Hedefinde

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para borsalarını yasadışı faaliyetler yürütmekle suçladı. Gensler, verdiği röportajda, kripto borsalarının mevcut düzenlemeleri ihlal ederek illegal işlemler gerçekleştirdiğini öne sürdü.

SEC Başkanı, "Kripto para borsaları, geleneksel borsaların asla yapmayacağı türden işlemlere imza atıyor. Bu durum, yatırımcılar açısından büyük risk teşkil ediyor." ifadelerini kullandı. Gensler, kripto sektörünü değerlendirirken SEC'in piyasa standartlarına atıfta bulunarak, bu tür uygunsuzlukların altını çizdi.

Kripto dünyası ile SEC arasındaki gerginlik, son yıllarda giderek artış gösterdi. Komisyonun sıkı düzenlemeleri, kripto sektörünün ABD'de gelişimini sekteye uğrattı. Bazı siyasi aktörler bu durumu değiştirmek için girişimlerde bulunsa da taraflar arasındaki görüş ayrılıkları halen devam ediyor.

Gensler, özellikle kripto borsalarının yatırımcılar aleyhine faaliyet göstermemesi gerektiğini vurgulayarak, bu alanda kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Gensler ayrıca, kripto para birimlerinin yeterli şeffaflık sunmadığını ve bunun yasal olarak zorunlu olduğunu belirtti.

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Son Dakika Kripto SEC Başkanı Gensler kripto borsalarını suçladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEC Başkanı Gensler kripto borsalarını suçladı - Son Dakika
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