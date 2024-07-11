SEC BUSD soruşturmasını sonlandırdı Paxos'a yaptırım uygulanmayacak - Son Dakika
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Kripto Para

SEC BUSD soruşturmasını sonlandırdı Paxos'a yaptırım uygulanmayacak

SEC BUSD soruşturmasını sonlandırdı Paxos\'a yaptırım uygulanmayacak

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance USD (BUSD) adına başlattığı soruşturmayı kapatma kararı aldı. Paxos tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı bildirildi.

11.07.2024 20:42
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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance USD (BUSD) adına başlattığı soruşturmayı kapatma kararı aldı. Paxos tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir yaptırım uygulanmayacağının bildirilmesi kripto dünyasında olumlu karşılandı.

Paxos ve SEC Arasındaki Soruşturma Süreci Kapandı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance USD (BUSD) ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı resmen kapattığını duyurdu. Bu kararla birlikte BUSD'nin ihraççısı olan Paxos şirketine herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

Paxos'un kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre SEC'ten "resmi fesih bildirimi" aldıklarını belirtti. Paxos, SEC'in bu kararının özellikle güçlü tüketici korumaları ve iyi tasarlanmış stablecoinlerin yaygınlaşmasını teşvik edeceğini vurguladı. Şirket açıklamasında bu tür dijital varlıkların ödemeler, uzlaşma ve havale gibi finansal işlemlerde devrim niteliğinde değişiklikler yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl SEC, Paxos'a BUSD işlemleri nedeniyle bir bildirimde bulunmuş ve ardından Binance'e dava açarak BUSD'nin bir menkul kıymet olduğunu iddia etmişti. SEC soruşturmayı kapatmış olmasına rağmen stablecoinlerin yasal statüsü konusunda ajansın belirsizliği sürüyor.

Bu arada ABD Kongresi'nde stablecoinlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nden Maxine Waters ve Patrick McHenry, stablecoin ihraççılarını denetleyecek ana otoriteyi belirleyecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Senato tarafında da benzer düzenlemeler gündemde.

SEC Başkanı Gary Gensler, daha önce yaptığı açıklamalarda stablecoinlerin para piyasası fonları ve diğer menkul kıymetlerle benzerlikler taşıdığını belirtmişti. Gensler'e göre, bu varlıkların değer koruma mekanizmaları, faiz ödeme durumları ve kripto ekosistemindeki işlevleri, onların yasal statüsünü belirlemede önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

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Son Dakika Kripto Para SEC BUSD soruşturmasını sonlandırdı Paxos'a yaptırım uygulanmayacak - Son Dakika

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