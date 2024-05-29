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ABD federal mahkemesi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Debt Box'a karşı açtığı davanın reddedilmesine ve komisyonun 1,8 milyon dolar yasal ücret ödemesine karar verdi. Bu karar, davayı yöneten SEC avukatlarının istifalarını takiben gelirken, SEC'in yargısal süreçlerdeki tutumunu da sorgulamaya açtı.

Adaletin Terazisi Debt Box'tan Yana: SEC 1,8 Milyon Dolar Ödeyecek

Utah Bölge Mahkemesi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Digital Licensing Inc. olarak da bilinen Debt Box şirketine açtığı davayı reddetti. Yargıç Robert Shelby tarafından alınan kararda, SEC'in şirketin 1,8 milyon dolarlık avukatlık ücretleri ve diğer yasal giderlerini ödemesi gerektiği belirtildi.

Kısa bir süre önce açıklanan karar, SEC'in gelecekte aynı konuda tekrar dava açma hakkını saklı tutarken, mevcut davanın herhangi bir önyargı olmadan reddedildiğini ortaya koydu. Yargıç Shelby, SEC'in davanın reddedilmesi talebini, yatırımcıların ve kamuoyunun çıkarlarının korunması gerekçesiyle kabul etti. Bununla birlikte, Shelby'nin SEC'in tutumuna yönelik sert eleştirileri de dikkat çekti.

Debt Box yetkilileri, kararı adalet ve şeffaflığın bir zaferi olarak nitelendirirken, SEC'in ileride atacağı adımların da Yargıç Shelby'nin denetiminden geçmesi gerektiğini vurguladı.

SEC, Temmuz 2023'te Debt Box'a karşı, yatırımcıları yaklaşık 49 milyon dolar zarara uğrattığı iddiasıyla dava açmıştı. Ancak davayı yürüten SEC avukatlarından ikisi, Yargıç Shelby'nin "davanın yanlış beyanlar ve yalanlarla dolu olduğu" yönündeki eleştirileri sonrasında Nisan ayında istifa etmişti. Aralık ayında yapılan açıklamada, SEC mahkeme sürecindeki eksikliklerini kabul ederek, duruşmada beklenen samimiyet seviyesinin altında kaldığını itiraf etmişti.

Bu karar, SEC'in ciddi bir prestij kaybı yaşamasına neden olurken, kurumun gelecekteki davalarında daha dikkatli ve şeffaf olması gerektiğini ortaya koydu. Öte yandan, Debt Box için bu sonuç, hukuki mücadelesinde önemli bir zafer anlamına geliyor.