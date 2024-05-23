ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ethereum ETF Başvurularını Değerlendiriyor - Son Dakika
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ethereum ETF Başvurularını Değerlendiriyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ethereum ETF Başvurularını Değerlendiriyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum tabanlı Borsa Yatırım Fonları (ETF) için yapılan başvuruları değerlendirmeye başladı. Komisyon, başvuru sahipleriyle S-1 kayıt beyannameleri üzerinde görüşmelere başlarken, sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtildi.

23.05.2024 17:46
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum tabanlı Borsa Yatırım Fonları (ETF) için yapılan başvuruları değerlendirmeye başladı. Komisyon, başvuru sahipleriyle S-1 kayıt beyannameleri üzerinde görüşmelere başlarken, sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtildi.

Ethereum ETF Kararı Yakında: Piyasaların Gözü SEC'de

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum tabanlı Borsa Yatırım Fonları (ETF) için yapılan başvuruları incelemeye aldığını duyurdu. Komisyon, başvuruda bulunan şirketlerle S-1 kayıt beyannameleri üzerinde görüşmelere başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey bir yetkili, sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve Yatırım Yönetimi Bölümü'nün bu yeni duruma tam anlamıyla hazır olmadığını ifade etti. Uzmanlar, Ethereum ETF'lerinin onay sürecinin zorlu geçeceğini öngörüyor.

Ethereum ETF'lerinin onaylanması için ilk adım, SEC tarafından 19b-4 formunun kabul edilmesi olacak. Bu adım, daha önce Bitcoin ETF'leri için uygulanan genel bir düzenleme çerçevesinde atılmıştı. 19b-4 formunun kabulünün ardından, S-1 kayıt beyannamelerinin yürürlüğe girmesi ve ticaretin başlaması için gereken diğer aşamaların tamamlanması gerekiyor. Süreç içerisinde, formların değişikliklerle geri gönderilmesi ve yeniden dosyalanması sıkça yaşanıyor. Fidelity gibi şirketler, revize edilmiş S-1 formlarını sunarak bu süreçte aktif bir rol oynuyor.

Gün içinde, SEC'in VanEck tarafından sunulan Ethereum ETF başvurusuna ilişkin 19b-4 formunu onaylayıp onaylamayacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar, SEC'in daha önce Bitcoin ETF'leri için uyguladığı gibi birden fazla ihraççıyı aynı anda onaylama eğiliminde olduğunu ve bunun bugün gerçekleşebileceğini düşünüyor. Uzman ETF analisti Eric Balchunas, SEC'in kararını günün ilerleyen saatlerinde kararını açıklamasını beklediğini dile getirdi.

Öte yandan, 19b-4 formunun onaylanmasının ardından, S-1 kayıt beyannamelerinin tamamlanması ve yürürlüğe girmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulabilir. Bu durum, Ethereum ETF'lerinin işlem görmeye başlamasını geciktirebilir. Balchunas, sürecin ne kadar süreceğini öngöremediklerini ve bunun birkaç gün veya hafta alabileceğini sözlerine ekledi.

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