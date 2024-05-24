Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ethereum ETF\'lerini Onayladı

Kripto

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, büyük bir adım atarak Ethereum tabanlı spot borsa yatırım fonlarını onayladı. Bu karar, komisyon üyeleri yerine SEC'in Ticaret ve Piyasalar Bölümü tarafından alındı. Ethereum ETF'leri, kripto para piyasaları için yeni kapılar açarak yatırımcılara çeşitli olanaklar sunuyor.

Ethereum ETF Onayları Piyasalara Yeni Perspektifler Sunuyor

Kripto para piyasasında uzun süredir beklenen bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum tabanlı spot borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdi. Ancak bu kez karar, SEC Başkanı Gary Gensler veya diğer komisyon üyeleri tarafından değil, Komisyonun Ticaret ve Piyasalar Bölümü tarafından alındı.

Sektörün önde gelen isimleri olan BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco Galaxy ve Franklin Templeton gibi finans devleri, 19b-4 formu içeren başvurularını SEC'e sunmuştu. Bu başvurular, SEC'in ilgili bölümü tarafından değerlendirildi ve onaylandı. Kurum, daha önce de benzer bir süreçle spot Bitcoin ETF'lerine onay vermişti. O dönemde bu onay, komisyon üyelerinin oy birliği ile sağlanmıştı.

Uzman ETF analisti James Seyffart, SEC'in bu yetki devrini kullanarak karar almasını sektörde standart bir uygulama olarak nitelendirdi. Seyffart, "SEC'in her karar için komisyon üyelerinin oylamasını talep etmesi durumunda, bu süreç yönetilemez hale gelirdi." diye konuştu.

Kripto para piyasası, SEC'in bu onayını sektörün geleceği için atılmış dev bir adım olarak değerlendirirken, ETF'lerin piyasada işlem görmeye başlaması için S-1 kayıt beyanlarının yürürlüğe girmesi gerekiyor. Uzmanlar, bu sürecin haftalar alabileceğini belirtiyor.

Her ne kadar SEC'in bu kararının ardındaki sebepler ve siyasi boyutlar hakkında kesin bir bilgi olmasa da kripto endüstrisi bu gelişmeyi tarihi bir an olarak nitelendiriyor ve olumlu karşılıyor. Sektör temsilcileri, spot Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının, kripto para piyasasının geleneksel finans sistemiyle entegrasyonunu hızlandıracağını ve daha geniş kitlelerin bu yeni yatırım aracına erişimini sağlayacağını düşünüyor.