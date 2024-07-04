SEC kripto girişim sermayesi şirketlerine savaş açtı - Son Dakika
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SEC kripto girişim sermayesi şirketlerine savaş açtı

SEC kripto girişim sermayesi şirketlerine savaş açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasında faaliyet gösteren girişim sermayesi firmalarına karşı yeni bir soruşturma başlattı. SEC, bu firmaları 'kayıtsız menkul kıymet satıcısı' olarak suçluyor. Bu durum, SEC'in sektör üzerindeki baskılarını daha da artırdığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

04.07.2024 16:23
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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasının kalbine yönelik yeni bir soruşturma başlattı. BlockTower Capital'in baş yatırım sorumlusu Ari Paul, katıldığı bir programda kripto girişim sermayesi firmalarının SEC tarafından detaylı bir şekilde soruşturulduğunu dile getirdi.

Kripto Sektöründe Düzenleyici Baskıları Artmaya Devam Ediyor

Kripto para piyasasında faaliyet gösteren girişim sermayesi (VC) firmaları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) radarına girdi. BlockTower Capital'in Baş Yatırım Sorumlusu Ari Paul'un yaptığı açıklamaya göre SEC bu firmaları "kayıtsız menkul kıymet satıcısı" olarak hareket etmekle suçluyor.

Paul açıklamasında VC firmaları ve kripto projeleri arasındaki indirimli token anlaşmaları, menkul kıymet yasalarının ihlali riskini beraberinde getirdiğini dile getirdi. Bu anlaşmalar kapsamında VC'ler, henüz piyasaya sürülmemiş tokenları düşük fiyattan satın alıyor ve karşılığında projeyi tanıtma sözü veriyor. Paul, bu durumun VC'leri etik açıdan tartışmalı bir konuma soktuğunu ve şüpheli olarak nitelendirilebilecek faaliyetlere yol açtığını belirtti.

SEC Başkanı Gary Gensler'in sert tutumu, kripto sektörünü derinden etkiliyor. Daha önce Coinbase, Kraken ve Binance gibi büyük kripto borsalarını hedef alan SEC, şimdi de VC firmalarına yöneliyor. Komisyonun bu hamlesi, kripto para birimlerini "Büyük Buhran" döneminden kalma yasalar çerçevesinde değerlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Bir diğer yandan kripto sektörü temsilcileri, dijital varlıkların kendine özgü niteliklerinden dolayı özel düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu savunuyor. Bu görüş ayrılığı, sektör ile düzenleyici kurumlar arasındaki gerilimi tırmandırıyor. SEC'in daha önce Robinhood ve Consensys gibi firmalara yönelik benzer suçlamalar yöneltmesi düzenleyici kurumun kripto sektörü üzerindeki baskılarını artırdığını gösteriyor.

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Son Dakika Kripto SEC kripto girişim sermayesi şirketlerine savaş açtı - Son Dakika

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