Tayvan CBDC prototipi için tarih verdi - Son Dakika
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Kripto Para

Tayvan CBDC prototipi için tarih verdi

Tayvan CBDC prototipi için tarih verdi

Tayvan, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) denemelerine yıl sonunda başlamayı planlıyor. Ancak bu süreç, Blockchain teknolojisi kullanılmadan yürütülecek. Yeni sistem, devlet kurumlarının dijital kupon basmasına olanak tanıyacak.

10.07.2024 17:49
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Tayvan, dijital para birimi denemelerine bu yıl sonunda başlayacak, fakat bu süreç beklenildiği gibi Blockchain teknolojisi kullanılmadan yürütülecek. Tayvan Merkez Bankası şimdilik Blockchain teknolojisi kullanmadan CBDC prototipi için deneme sürecini başlatacak.

Tayvan'dan CBDC Testlerinde Yeni Metod

Tayvan Merkez Bankası, ülkenin merkez bankası dijital para birimi (CBDC) konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar başlaması planlanan prototip testleri, alışılagelmiş yöntemlerden farklı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası Başkanı Chin-Long Yang, parlamentoda yaptığı açıklamada, CBDC testlerinin beklenenden farklı bir yöntemle yürütüleceğini duyurdu. Blockchain veya akıllı sözleşmeler yerine, Tayvan Dijital Bakanlığı'nın geliştirdiği yenilikçi "dijital kupon" sistemi kullanılacak.

Yang, "Dijital İşler Bakanlığı ile yakın iş birliği içindeyiz. CBDC'yi yeni platformumuza entegre etmeyi planlıyoruz." dedi. Bu yeni sistem, devlet kurumlarının dijital kupon basmasına olanak tanıyacak ve geçmişte tüketimi teşvik için kullanılan benzer uygulamaların dijital versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren yetkililer, Dijital İşler Bakanlığı'nın kuponların dağıtımını yöneteceğini, Merkez Bankası'nın ise kullanım sonrası ödeme ve mutabakat işlemlerini üstleneceğini belirtti.

CBDC'nin resmi dağıtımı için kesin bir takvim açıklanmazken, bir banka yetkilisi, prototip testlerinin bu yılın sonlarına doğru veya gelecek yılın başında başlayabileceğini ifade etti.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin aktardıklarına göre dijital kupon sisteminin Ağustos ayında deneme aşamasına geçmesi ve Ekim ayında tam olarak faaliyete başlaması bekleniyor. Sektör uzmanları, bu sistemin CBDC testleri için bir ön hazırlık niteliğinde olabileceğini düşünüyor.

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