Tayvan kripto düzenlemelerini sıkılaştırıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Tayvan kripto düzenlemelerini sıkılaştırıyor

Tayvan kripto düzenlemelerini sıkılaştırıyor

Tayvan Parlamentosu, kripto para piyasalarına yönelik sert düzenlemeleri onayladı. Yeni düzenlemeler kapsamında, tüm firmaların kara para aklamayla mücadele yasalarına uymaları ve kayıt yaptırmaları gerekecek. Düzenlemelere uyum sağlamayan firmalar ağır cezalarla karşılaşacak.

17.07.2024 17:24
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Tayvan Parlamentosu, kripto para piyasalarına yönelik sert düzenlemeleri onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte artık tüm firmaların kara para aklamayla mücadele yasalarına uymaları gerekecek. Yeni kurallar, yerel ve yabancı kripto hizmet sağlayıcıları için kayıt zorunluluğu getiriyor ve uyum sağlamayanlara ağır cezalar öngörüyor.

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Tayvan yasama organı, kripto para sektörüne yönelik yeni düzenlemeleri kabul etti. Kısa bir süre önce gerçekleşen oturumda onaylanan değişiklikler, sektörde faaliyet gösteren firmaları yakından ilgilendiriyor.

Yeni yasalar uyarınca, kripto para hizmeti sunan şirketler kara para aklamayla mücadele (AML) kurallarına uymak ve faaliyetlerini resmi olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işletmeler, iki yıla varan hapis cezası veya 5 milyon Yeni Tayvan Doları'na (yaklaşık 153.800 ABD Doları) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Düzenlemeler, yabancı kripto platformlarını da kapsıyor. Bu platformların Tayvan'da iş yapabilmek için ülkede yasal varlık oluşturmaları ve AML kaydı yaptırmaları gerekecek. Düzenlemeye uymayanlar aksi takdirde yaptırımlarla karşılaşacaklar.

Tayvan Mali Denetim Komisyonu (FSC), 2021 yılının Temmuz ayından bu yana kripto hizmet sağlayıcılarının AML yasalarına uymasını zorunlu tutuyordu. Ancak şimdiye kadar sadece idari cezalar uygulanmaktaydı.

Konu hakkında açıklama yapan Tayvan Fintech Derneği Genel Sekreteri ve kripto avukatı Kevin Cheng, yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle AML bildirimlerini tamamlamamış işletmelerin zorlanacağını belirtti. Cheng, inceleme standartlarının belirlenmesinin uzun sürebileceğini ve bu durumun işletmeleri beklemede bırakabileceğini ifade etti.

Bir diğer yandan FSC Başkanı Jin-Lung Peng, parlamentoda yaptığı konuşmada, kurumun Haziran 2025'te ülkenin en üst idari organına kripto varlıklar için özel bir yasa teklifi sunmayı planladığını açıkladı.

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Son Dakika Kripto Para Tayvan kripto düzenlemelerini sıkılaştırıyor - Son Dakika

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