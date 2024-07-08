Tayvan Merkez Bankası\'ndan önemli CBDC açıklaması

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Tayvan Merkez Bankası, ülkede merkez bankası dijital para birimi (CBDC) geliştirmede sabırlı bir yaklaşım sergiliyor. Merkez Bankası Başkanı Yang Chin-long, CBDC'nin hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesinin başarıyı garanti etmediğini dile getirdi.

İstikrarlı İlerleme Tayvan'ın CBDC Stratejisini Belirliyor

Tayvan Merkez Bankası, Blockchain temelli merkez bankası dijital para birimi (CBDC) geliştirme sürecinde acele etmeyeceğini açıkladı. Banka Başkanı Yang Chin-long, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bir yarış değil. Hızdan ziyade sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir ilerleme hedefliyoruz." dedi.

Yasama Yuanı'nın Finans Komitesi'nde yapılacak olan sunum öncesinde bir rapor yayımlayan Yang, bankanın dijital Yeni Tayvan doları planlarını özetledi. Banka, ülke içi ödeme sistemlerinin verimliliğini artırmak amacıyla üç farklı senaryo üzerinde çalışmalar yürütüyor. Net bir takvim belirtilmemekle birlikte, ödeme sistemlerinin işlem hacmini ve yenilikçi uygulamalarını geliştirme çabaları sürdürülüyor.

Yang'ın açıklamalarına göre önemli gelişmelerden biri perakende ödemelere yönelik CBDC prototip platformu olarak öne çıkıyor. Bu platform, saniyede 20 bin işlem gerçekleştirebilme kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Ülkede bir diğer yandan toptan CBDC için bir kavram kanıtı çalışması da devam ediyor. Bu çalışma, CBDC ile banka mevduat tokenlarını entegre ederek geleceğin dijital para sistemini oluşturmayı hedefliyor. Ülkede ayrıca varlık tokenizasyonu için bir tasfiye aracı olarak kullanılması planlanıyor.