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Kripto Para

Terraform Labs dört şirketini satışa çıkarıyor

Terraform Labs dört şirketini satışa çıkarıyor

Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Terraform Labs, mali sıkıntılar nedeniyle dört önemli işletmesini satışa çıkarıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile vardığı 4,5 milyar dolarlık uzlaşma anlaşması kapsamında Pulsar Finance, Station, Enterprise ve Warp isimli işletmelerini elden çıkarıyor.

11.07.2024 17:03
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Terraform Labs'ın iflas süreci, dört önemli işletmenin satışı ile yeni bir evreye giriyor. Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler düzenleyicisi ile yapılan 4,5 milyar dolarlık anlaşmanın bir gereği olarak, şirket portföy yönetiminden kripto cüzdan hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan işletmeleri elden çıkarıyor.

Terraform Labs'tan İflas Yol Haritası

Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Terraform Labs, son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle radikal kararlar almaya devam ediyor. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile vardığı 4,5 milyar dolarlık uzlaşma anlaşması kapsamında, bünyesindeki dört önemli işletmeyi elden çıkarma kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, satışa çıkarılan işletmeler arasında Pulsar Finance, Station, Enterprise ve Warp'ın bulunduğu belirtildi. Bu işletmelerden Pulsar Finance, portföy yönetimi alanında faaliyet gösterirken, Station kripto para cüzdanı hizmeti sunuyor. Enterprise, kod bilgisi gerektirmeden merkezi olmayan otonom organizasyon (DAO) yönetimi sağlıyor. Warp ise akıllı sözleşmelerin otomasyonu üzerine çalışan bir protokol olarak dikkat çekiyor.

İlginç bir şekilde, Pulsar Finance'ın Terraform Labs bünyesine katılması, şirketin iflas başvurusundan yalnızca birkaç ay önce, 2023'ün Kasım ayında gerçekleşmişti. Enterprise platformu ise bir yıl önce, 2022'nin Kasım ayında piyasaya sürülmüştü. Warp protokolü ve Station cüzdanı üzerindeki geliştirme çalışmaları ise halen devam ediyor. Bu ürünlerin en son güncellemeleri 2024'ün Şubat ve Mart aylarında yapılmıştı.

Terraform Labs yönetimi, bu satış kararının arkasında yatan temel nedenleri açıklarken, alacaklıların ve diğer paydaşların çıkarlarını gözetme amacı güttüklerini vurguladı. Bu hamlenin SEC ile yapılan anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirme ve şirketin faaliyetlerini geniş çapta sonlandırma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz ay SEC ile varılan anlaşma, Terraform Labs için ağır mali yükümlülükler getirmişti. Şirket, yaklaşık 3,6 milyar dolar tazminat, 420 milyon dolar sivil ceza ve 467 milyon dolar civarında faiz ödemekle yükümlü kılınmıştı. Şirketin kurucusu ve eski CEO'su Do Kwon da kişisel olarak 110 milyon dolar haksız kazanç, 14,3 milyon dolar faiz ve 80 milyon dolar sivil ceza ödemeyi kabul etmişti.

Terraform Labs'in bugünkü duruma gelmesinde geliştirdiği Terra Luna Classic (LUNC) kripto para biriminin yaşadığı çöküş büyük rol oynamıştı. Mayıs 2022'de, LUNC'nin bağlı olduğu ABD dolarına endeksli algoritmik stablecoin TerraUSD (UST) ile arasındaki bağ kopmuş, bu da her iki birimin değerinde büyük kayıplara yol açmıştı.

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Son Dakika Kripto Para Terraform Labs dört şirketini satışa çıkarıyor - Son Dakika

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