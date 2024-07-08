Tether'den yapay zeka alanında yeni çözüm vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Tether'den yapay zeka alanında yeni çözüm vurgusu

Tether\'den yapay zeka alanında yeni çözüm vurgusu

Tether CEO'su Paolo Ardoino, yapay zeka teknolojilerinin yerelleştirilmesi sayesinde kullanıcıların gizlilik ve güvenliğinin artırılabileceğini belirtti. Ardoino, yeni nesil akıllı cihazların bu yerel modellerle uyumlu hale getirilmesinin teknolojik bağımsızlık ve gelişmiş güvenlik protokollerinin bir kombinasyonunu sunacağını ifade etti.

08.07.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tether'in CEO'su Paolo Ardoino, yapay zeka teknolojilerinin yerelleştirilmesiyle kullanıcıların gizlilik ve güvenliğinin artırılabileceğini belirtti. Yapılan açıklamayla yeni nesil akıllı cihazların bu yerel modellerle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. Ardoino, bu adımın teknolojik bağımsızlık ve gelişmiş güvenlik protokollerinin bir kombinasyonunu sunacağını vurguladı.

Tether'den Yerel Modeller İle Yeniden Şekillenen Yapay Zeka Güvenliği

Stablecoin ihraççısı Tether'in üst düzey yöneticisi Paolo Ardoino, yapay zeka (YZ) teknolojilerinde yeni bir çığır açabilecek fikirlerini paylaştı. Ardoino, kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği konularında yerel YZ modellerinin önemli avantajlar sunabileceğini öne sürdü.

Tether yöneticisi, son nesil akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarların, yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırma ve geliştirme yeteneğine sahip olduğunu belirtti. Bu yaklaşımın, kullanıcılara kendi verilerini kontrol etme imkanı tanıyacağını ve çevrimdışı kullanım olanağı sağlayacağını vurguladı.

Ardoino'nun açıklamaları, teknoloji dünyasını sarsan bir dizi olay sonrasında geldi. OpenAI'a yönelik gerçekleşen siber saldırı ve Apple'ın macOS kullanıcı verilerinin güvenliğiyle ilgili yaşanan sorunlar, büyük teknoloji şirketlerinin veri yönetimi konusundaki güvenilirliğini sorgulatmıştı.

Bu gelişmeler ışığında Tether, yapay zeka alanında yeni girişimler başlattığını duyurdu. Şirketin yerel YZ modellerine odaklanması, sektörde dikkat çeken bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Tether'den yapay zeka alanında yeni çözüm vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Dünya yıldızı, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 17:26:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tether'den yapay zeka alanında yeni çözüm vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement