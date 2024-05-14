Tether CEO'su, USDT'ye yönelik güvensizlik iddialarına sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Kripto

Tether CEO'su, USDT'ye yönelik güvensizlik iddialarına sert tepki gösterdi

Tether CEO'su Paolo Ardoino, rakip bir şirketin CEO'sunu, USDT hakkında yanıltıcı bilgiler yaymakla suçladı. Bu durum, Tether ve Ripple arasındaki rekabetin kızıştığını ve stablecoin pazarındaki gerilimin arttığını gösteriyor.

14.05.2024 12:05
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Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin stablecoin'i USDT hakkındaki güvensizlik iddialarına sert tepki gösterdi. Ardoino, SEC soruşturması altındaki rakip bir şirketin CEO'sunu, USDT hakkında yanıltıcı bilgiler yaymakla suçladı. Açıklamalar, Tether ve Ripple arasındaki rekabetin kızıştığını ve stablecoin pazarındaki gerilimin arttığını ortaya koyuyor.

Ripple Yöneticilerinin Yorumları Ortalığı Karıştırdı

Tether'in CEO'su Paolo Ardoino, şirketin USDT (USD Tether) isimli stablecoin'inin güvenilirliğine yönelik iddialara sert bir yanıt verdi. Ardoino, rakip bir şirketin CEO'sunu, SEC soruşturması altındayken USDT hakkında yanlış bilgiler yaymakla suçladı. Söz konusu rakip şirketin, kendi stablecoin'ini piyasaya sürmeye hazırlanan Ripple olduğu düşünülüyor. Bu noktada kısa bir süre önce Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Tether hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Ripple'ın CEO'su Garlinghouse, yakın zamanda katıldığı bir programda, ABD hükümetinin Tether'i mercek altına aldığını dile getirdi. Garlinghouse açıklamasında, Tether'in kripto ekosistemindeki önemini de vurguladı. Bir diğer yandan, Ripple'ın CTO'su David Schwartz, şirketlerinin Nisan ayında piyasaya süreceği stablecoin projesinin, Tether'in yaşadığı düzenleyici sorunlar nedeniyle neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti.

Schwartz ayrıca, Ripple'ın geçmişte ödemeler için Circle'ın USDC'sini kullandığını, ancak kendi stablecoin'lerini çok daha önce piyasaya sürmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu açıklamalar, Tether'in 111 milyar dolarlık pazar payına sahip stablecoin'ine yönelik dolaylı bir eleştiri olarak algılanabilir.

Tether sözcüsü, Ripple'ın yeni stablecoin'iyle başarılar dileyerek yanıt verirken, Ripple ise konu hakkında bir yorum yapmaktan kaçındı. Tether CEO'su Ardoino, daha önce de JPMorgan analistlerinin USDT'nin düzenleyici uyum ve şeffaflık eksikliği nedeniyle kripto pazarını olumsuz etkilediği yönündeki açıklamalarına "ikiyüzlülük" diyerek karşılık vermişti.

Garlinghouse, Ardoino'nun kendisinden bahsettiğini düşünerek, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklama yaptı. Tether'e saldırmadığını belirten Garlinghouse, ABD hükümetinin USD destekli stablecoin çıkaranlar üzerinde daha sıkı bir denetim istediğini ve bu nedenle en büyük oyuncu konumundaki Tether'in göz önünde olduğunu vurguladığını ifade etti.

Son zamanlarda, Tether bir yandan ABD hükümetinin sıkı takibi altındayken, diğer yandan da şüpheli kişilerin stablecoin'lerini kullanmasını engellemek için önlemler almaya devam ediyor. Stablecoin pazarındaki rekabetin giderek kızıştığı bu dönemde, Tether ve Ripple arasındaki gerilimin ne yöne evrileceği merak konusu.

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