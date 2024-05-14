Tornado Cash Kurucusu Kara Para Aklama Suçundan Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Kripto

Tornado Cash Kurucusu Kara Para Aklama Suçundan Hapis Cezasına Çarptırıldı

Hollanda mahkemesi, kripto para karıştırma platformu Tornado Cash'in kurucularından Alexey Pertsev'i kara para aklama suçundan 64 ay hapis cezasına çarptırdı. Pertsev'in avukatları karara itiraz etmek için 14 gün süre talep etti.

14.05.2024 17:04
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Hollanda mahkemesi, kripto para karıştırma platformu Tornado Cash'in kurucularından Alexey Pertsev'i kara para aklama suçundan 64 ay hapis cezasına çarptırdı. 2019-2022 yılları arasında platform üzerinden 1,2 milyar dolarlık kripto parayı aklamakla suçlanan Pertsev'in avukatları karara itiraz etmek için 14 gün süre istedi.

Mahkeme Tornado Cash'in Suç Örgütlerine Hizmet Ettiğini Belirtti

Hollanda mahkemesi, popüler kripto para karıştırma hizmeti Tornado Cash'in arkasındaki isimlerden biri olan Alexey Pertsev'i kara para aklama suçundan 64 ay hapis cezasına mahkûm etti. Rus asıllı 31 yaşındaki Pertsev, 2019 Temmuz'undan 2022 Ağustos'una kadar geçen sürede platform üzerinden 1,2 milyar dolarlık kripto parayı aklamakla suçlandı.

Mahkeme heyetindeki üç hâkimden birinin ifadesine göre, Tornado Cash platformunun suç örgütlerine hizmet etmek amacıyla tasarlandığı anlaşılıyor. Pertsev'in avukatları, karara itiraz etmek için 14 gün süre talep etti ancak henüz bir açıklama yapmadılar.

Bu dava, Tornado Cash ekibinin yargılandığı davalardan sadece bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Platformun kurucu ortaklarından Roman Storm da benzer suçlamalarla ABD'de yargılanmayı bekliyor.

Tornado Cash, kullanıcıların kripto para transferlerini gizlemelerine olanak tanıyan bir platform olarak biliniyor. Tornado Cash'in bu özelliği nedeniyle, kara para aklama ve yasadışı faaliyetlerde sıklıkla kullanıldığı iddia ediliyor.

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Son Dakika Kripto Tornado Cash Kurucusu Kara Para Aklama Suçundan Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tornado Cash Kurucusu Kara Para Aklama Suçundan Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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