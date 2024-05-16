Tornado Cash Kurucusu Pertsev, Aldığı Hapis Cezasını Temyize Taşıdı

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Tornado Cash'in kurucu ortağı Alexey Pertsev, Hollanda'da kara para aklama suçlamaları nedeniyle aldığı hapis cezasına itiraz etti. Pertsev, 1,2 milyar dolarlık işlemleri kolaylaştırdığı iddiasıyla 64 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Alexey Pertsev Hapis Kararına İtiraz Etti

Kripto para karıştırma platformu Tornado Cash'in kurucu ortaklarından Alexey Pertsev, Hollanda'da aldığı 64 aylık hapis cezasına itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu. Pertsev, 2019 Temmuz ile 2022 Ağustos tarihleri arasında Tornado Cash aracılığıyla gerçekleştirilen 1,2 milyar dolarlık kara para aklama faaliyetlerine yardım ve yataklık etmekle suçlanmıştı.

Alexey Pertsev'in S-Hertogenbosch Temyiz Mahkemesi'ne yapılan başvurusunun kabul edilip edilmediği henüz netlik kazanmadı. Bir mahkeme sözcüsü, temyiz sürecinin başladığını doğruladı ancak detaylara girmekten kaçındı. Pertsev'in avukatlarından da konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcıların işlem gizliliğini sağlamak amacıyla geliştirilen Tornado Cash, ne yazık ki bazı kötü niyetli kişiler tarafından yasa dışı amaçlarla kullanıldı. Mahkeme kayıtlarına göre yargıçlardan biri platformu suç faaliyetlerini kolaylaştıran bir araç olarak nitelendirdi ve bu durum Pertsev'in mahkumiyetinde önemli bir etken oldu.

Son olarak Tornado Cash'in bir diğer kurucu ortağı Roman Storm da benzer suçlamalarla ABD'de yargılanıyor. Storm'un duruşması bu yılın Eylül ayında gerçekleşecek.