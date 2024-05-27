Tornado Cash Kurucusundan Yeni Hamle

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Kripto para karıştırma hizmeti Tornado Cash'in kurucusu olan Roman Storm, Tornado Cash davasındaki suçlamalara karşı çıkarak mahkemeye yeni savunma belgeleri sundu. Bu belgeler, ABD hükümetinin suçlamalara yönelik yetersiz delil sunumunu ve protokolün genel kullanımına vurgu yapıyor. Savunma ayrıca hükümetin kripto para cüzdanlarına müdahalesini anayasaya aykırı buluyor.

Tornado Cash Davasında Hükümete Büyük İtiraz

Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm'un savunma ekibi, hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talebiyle mahkemeye yeni belgeler sundu. Savunma ekibi, Storm'un iddia edilen suçlarla doğrudan bir bağlantısının olmadığını ve hükümetin yeterli delil sunamadığını öne sürdü.

Savunma ekibi tarafından yapılan açıklamada, Tornado Cash protokolünün, suç unsurları tarafından kötüye kullanıldığı iddia edilen dönemde herhangi bir değişikliğe uğramadan, tüm internet kullanıcılarının erişimine açık olduğu belirtildi. Ayrıca, hükümetin protokolü "para transfer işi" olarak nitelendirmesine itiraz eden savunma ekibi, bu durumun yasal süreçler ve yürürlükteki yasalarla çeliştiğini savundu.

Hükümetin iddialarına karşı, Senatörler Ron Wyden ve Cynthia Lummis tarafından kaleme alınan ve dilekçeye eklenen mektuplar, savunma ekibi tarafından delil olarak sunuldu. Buna ek olarak, Hollanda yetkililerle yapılan yazışmaların da mahkemeye sunulması gerektiği ve kripto para cüzdanlarına yapılan müdahalelerin "Dördüncü Değişiklik Haklarına Aykırı" olduğu iddia edildi.

Storm'un avukatları, hükümetin kripto para birimlerini ele geçirme ve kendi cüzdanlarına aktarma yetkisine sahip olmaması gerektiğini vurgulayarak, hükümetin tutarsızlıklarını ve yasadışı faaliyetlerle bağlantı kurma konusundaki belirsizliklerini eleştirdi.

Storm davasında, üç farklı kripto savunma grubu mahkemeye görüşlerini bildiren belgeler sundu. Bu belgelerle birlikte, kripto topluluğunun milyonlarca dolarlık bağışlarıyla Storm'un savunması daha da güçlendi.

Hükümet ise davanın düşürülmesi talebine verdiği yanıtta, bu tür taleplerin nadiren kabul edildiğine dikkat çekti. Savcılar, savunma tarafından sunulan argümanların çoğunun hukuki yetersizlikten ziyade, duruşmada ele alınması gereken faktörel iddialar içerdiğini belirtti.

Son olarak Roman Storm'un talebinin görüşüleceği duruşma, 12 Temmuz'da New York'taki ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.