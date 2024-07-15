Trump'ın mucizevi kurtuluşu Bitcoin'i zirveye taşıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Trump'ın mucizevi kurtuluşu Bitcoin'i zirveye taşıyor

Trump\'ın mucizevi kurtuluşu Bitcoin\'i zirveye taşıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir suikast girişiminden sağ kurtulmasının ardından Bitcoin'in değeri 63.000 doların üzerine çıktı. Trump'ın kripto para dostu politikaları ve seçimlerdeki potansiyeli, kripto piyasaları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

15.07.2024 14:18
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir miting sırasında yaşanan suikast girişiminden sağ kurtulması, Bitcoin'in değerinin 63.000 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Kripto piyasaları bu olayla birlikte genel olarak yükselişe geçerken, Trump'ın kripto para dostu politikaları ve seçimlerdeki potansiyeli piyasalar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Kripto Piyasaları Trump Rüzgarıyla Yükselişte

Geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik başarısız bir suikast girişiminin ardından Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerlerinde ciddi bir artış gözlemlendi.

Bitcoin fiyatı gün içinde 63.008 dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, bir önceki güne kıyasla yüzde 4,41'lik bir artışa işaret ediyor. Bu fiyat artışından sadece Bitcoin (BTC) değil, diğer kripto para birimleri de bu yükseliş trendinden nasibini aldı. Ethereum (ETH) yüzde 4,99 artarak 3.366 dolar seviyesine çıkarken, Solana (SOL) yüzde 5,75'lik bir sıçramayla 153,72 dolara yükseldi. Genel piyasa hacmindeki artış ise yüzde 4,17 olarak kaydedildi.

Bitget Research analistlerinden Ryan Lee, yaşanan olayı değerlendirirken, "Trump'ın atlattığı bu tehlikeli olay, onun seçimlerdeki şansını artırıyor gibi algılanabilir." ifadelerini kullandı. Bu yorum, Trump'ın kripto para sektörüne yönelik olumlu tutumu göz önüne alındığında daha da anlam kazanıyor. Bilindiği üzere Trump, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin olası adayı olarak, kripto para endüstrisine desteğini açıkça beyan etmişti. Hatta kampanyasında kripto para bağışlarını kabul ettiği ve başkan seçilmesi durumunda Bitcoin madenciliğini destekleyeceği sözünü vermişti.

Olayın etkileri sadece kripto para piyasasıyla sınırlı kalmadı. Trump'ın şirketlerinden birisi olan Trump Media and Technology Group Corp.'un hisse senetleri, gün içinde yüzde 64,4 oranında değer kazandı. Bu da yatırımcıların Trump'a yönelik ilgisinin artığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Suikast girişiminin Trump'ın programını etkilemeyeceği de belirtildi. Organizatörler, eski başkanın bu ay sonunda Nashville'de düzenlenecek olan Bitcoin 2024 konferansındaki konuşmasını planlanan şekilde gerçekleştireceğini duyurdu.

Bununla birlikte uzmanlar, kripto para piyasasının geleceğine dair olumlu görüşlerini koruyor. Bitwise'ın Yatırım Direktörü Matt Hougan, yıl sonuna kadar Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini dile getirdi. Hougan'a göre bu yükselişin arkasındaki itici güçler arasında ABD'deki siyasi iklim değişiklikleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimleri ve stablecoin pazarındaki büyüme yer alıyor.

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın mucizevi kurtuluşu Bitcoin'i zirveye taşıyor - Son Dakika

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