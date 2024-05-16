Türkiye, Kripto Varlıkların Yasal Çerçevesini Belirlemek İçin Adım Atıyor - Son Dakika
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Türkiye, Kripto Varlıkların Yasal Çerçevesini Belirlemek İçin Adım Atıyor

Türkiye, kripto varlıkların yasal statüsünü netleştirmek için tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Meclis'e sunulacak yeni yasa teklifi, kripto paraların 'gayri maddi varlık' olarak tanımlanmasını öngörüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto para platformlarını denetleyecek ve lisanslandıracak. Yasa teklifi, kripto varlıkların şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

16.05.2024 14:43
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Türkiye, kripto varlıkların yasal çerçevesini belirlemek için tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Meclis'e sunulacak yeni yasa teklifi, bu alanda kapsamlı düzenlemeler getirmeyi ve kripto paraların "gayri maddi varlık" olarak tanımlanmasını öngörüyor.

SPK, Kripto Para Platformlarını Denetleyecek

Türkiye, kripto varlıkların yasal statüsünü netleştirmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Meclis gündemine sunulması planlanan yeni yasa teklifi, bu alanda kapsamlı düzenlemeler getirmeyi hedefliyor. AK Parti Grupbaşkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin detayları bugün düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

Yasa teklifinin en dikkat çeken maddelerinden biri, kripto varlıkların "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanması. Bu sayede, kripto para birimleri yasal bir çerçeveye oturtularak, işlemlerin şeffaflığı ve güvenilirliği artırılacak. Uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde hazırlanan teklif, kripto varlıkların kapsamlı bir şekilde ele alınmasını öngörüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yeni düzenleme kapsamında ihraç esaslarını belirleme yetkisine sahip olacak. Kripto para alım-satımının gerçekleştiği platformlar ise SPK tarafından lisanslanacak ve denetlenecek. Ayrıca, finansal kuruluşlar için geçerli olan asgari faaliyet şartları, kripto hizmet sağlayıcıları için de zorunlu hale getirilecek.

Platformlarda gerçekleştirilen tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemelerine uyum sağlanması zorunlu olacak. Yüksek risk içeren kredili işlemler, açığa satış ve kaldıraçlı işlemler gibi yatırım yöntemleri ise sınırlandırılacak.

Yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi konularındaki ilke ve esaslar, ikincil düzenlemelerle belirlenecek. Kripto varlık yatırımlarının yüksek risk taşıması nedeniyle, alım-satıma yönelik bir sigorta mekanizması oluşturulmadan, yatırımcı tazminatı kapsamına alınmayacak.

Öte yandan, yasa taslağı "izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı" suçunu tanımlayarak, SPK'dan izin almadan faaliyet gösteren kuruluşlara cezai yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Bu düzenlemenin, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşları tarafından belirlenen gri listeden çıkma sürecindeki son adımlardan biri olması bekleniyor.

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