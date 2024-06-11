Uniswap Labs önemli bir ismi işe aldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Uniswap Labs önemli bir ismi işe aldığını açıkladı

Uniswap Labs önemli bir ismi işe aldığını açıkladı

Uniswap Labs, ABD düzenleyicileri ile olası bir hukuki çatışma arifesinde, kripto alanındaki deneyimli hukukçu Katherine Minarik'i baş hukuk sorumlusu olarak göreve getirdi. Minarik, Coinbase'deki dört yıllık görevinden sonra bu yeni rolü üstlenirken, şirketin SEC ile yaşanabilecek yasal mücadelelere liderlik edecek. Bu stratejik hamle, şirketin iki ay önce SEC'ten aldığı ve kayıtsız menkul kıymetler borsası işletmekle suçlandığı Wells Bildirimi'nin ardından geldi.

11.06.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uniswap Labs, ABD düzenleyicileri ile olası bir hukuki çatışma arifesinde, kripto alanındaki deneyimli hukukçu Katherine Minarik'i baş hukuk sorumlusu olarak göreve getirdi. Minarik, Coinbase'deki dört yıllık görevinden sonra bu yeni rolü üstlenirken, şirketin SEC ile yaşanabilecek yasal mücadelelere liderlik edecek.

Uniswap'ın Hukuk Mücadelesine Yeni Lider

ABD merkezli Uniswap Labs, SEC ile olası bir hukuki mücadeleye hazırlanırken, eski Coinbase yöneticisi Katherine Minarik'i baş hukuk sorumlusu olarak atadı. Bu stratejik hamle, şirketin iki ay önce SEC'ten aldığı ve kayıtsız menkul kıymetler borsası işletmekle suçlandığı Wells Bildirimi'nin ardından geldi.

Minarik, yeni görevine başlamasının ardından X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "DeFi teknolojilerinin dünyayı dönüştürme potansiyeline yürekten inanıyorum. Uniswap Labs bünyesinde, ekonomik kapsayıcılık ve finans sektörünün geleceği için verilecek mücadelede yer almaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Coinbase'de dört yıl boyunca hukuk başkan yardımcısı ve genel danışman yardımcısı olarak görev yapan Minarik, Uniswap Labs'de Marvin Ammori'den görevi devraldı. Ammori, geçtiğimiz Kasım ayında kısmi zamanlı bir pozisyona geçiş yapacağını duyurmuştu.

Uniswap Labs'in Nisan ayında SEC'ten aldığı Wells Bildirimi, şirketin isimsiz protokolü aracılığıyla kayıtsız menkul kıymetler borsası işlettiği iddiasını içeriyordu. Bu gelişme, Minarik'in önümüzdeki dönemde karşılaşacağı zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor.

Sektör uzmanları, Minarik'in Coinbase'deki deneyiminin ve Blockchain teknolojileri konusundaki uzmanlığının, Uniswap Labs'in yasal sorunlarla başa çıkmasında kritik bir rol oynayacağını düşünüyor. Şirketin yeni işe alımla birlikte ABD'deki düzenleyici kurumlarla olası bir hukuki mücadelede güçlü bir savunma stratejisi oluşturması bekleniyor.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Uniswap Labs önemli bir ismi işe aldığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:35:52. #1.11#
SON DAKİKA: Uniswap Labs önemli bir ismi işe aldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement