ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Spot Ether ETF'lerini Onaylamasıyla Ethereum Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Spot Ether ETF'lerini Onaylamasıyla Ethereum Yükselişte

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu\'nun Spot Ether ETF\'lerini Onaylamasıyla Ethereum Yükselişte

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Ether borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylaması, Ethereum (ETH) piyasalarında yükselişi tetikledi. Bu karar, ETH fiyatının %2,12 oranında artmasını sağladı ve Bitcoin (BTC) aksine düşüş gösterdi. Uzmanlar, spot Ether ETF'lerine olan ilginin, ETH'nin düşüş eğilimini tersine çevirdiğini belirtiyor.

24.05.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot Ether ETF'lerini onaylamasıyla Ethereum (Ether) piyasaları yükselişe geçti. Son 24 saatte yüzde 2,12 oranında artan Ethereum, kripto dünyasında dikkatleri üzerine çekti. SEC'in bu adımı, Ethereum yatırımcılarına heyecan ve piyasaya yeni bir ivme kazandırdı.

Spot Ether ETF Heyecanıyla Ethereum Yükselişte

Ethereum (ETH), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) sekiz yeni spot Ether borsa yatırım fonunu (ETF) onaylamasıyla kripto para piyasasında dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. SEC'in kısa bir süre önceki bu kararıyla birlikte ETH fiyatı yüzde 2,12 artarak 3.815 dolar seviyesine ulaşırken, Bitcoin (BTC) ise yüzde 2,35 düşüşle 67.540 dolara geriledi. Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl, spot Ether ETF'lerine olan ilginin, ETH'nin düşüş eğilimini tersine çevirmesinde etkili olduğunu belirtti. Pandl, kripto piyasalarını etkileyen olumsuz makroekonomik faktörlere rağmen, ETH'nin ABD'de spot Ethereum ETF'lerine yönelik artan iyimserlikle birlikte trendleri değiştirebileceğini vurguladı.

Uzman ETF analistleri Erich Balchunas ve James Seyffart, 20 Mayıs'ta yaptıkları tahminle spot Ether ETF'lerinin onay olasılığının yüzde 25'ten yüzde 75'e yükseldiğini açıkladılar. Bu haberle birlikte, Ethereum'un fiyatı bir hafta içinde yaklaşık yüzde 20,4 artış göstererek 3.099 dolardan yükselişe geçti.

Pandl, spot Ether ETF'lerinin ticarete başlamasıyla birlikte ETH fiyatında daha da artış beklendiğini ifade etti. GSR kripto piyasası yapıcısı ve kıdemli stratejist Brian Rudick ise spot Ether ETF'lerinin onaylanmasının, ABD'nin kripto paralara bakış açısında önemli bir değişiklik yaratacağını ve bunun piyasada olumlu etkiler doğuracağını belirtti.

Grayscale Investment'ın Ethereum ile bağlantılı ürünü olan Grayscale Ethereum Trust (ETHE), spot Ether ETF'lerinin öncülerinden biri olarak görülüyor. Rudick, piyasanın ETHE'nin Net Varlık Değerinin (NAV) sadece yüzde 7 üzerinden işlem görmesinin bir onay beklentisi içinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, türev piyasaların da bu beklentiyi desteklediği ve yüzde 6'lık bir hareket öngördüğü bilgisi paylaşıldı.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Spot Ether ETF'lerini Onaylamasıyla Ethereum Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:15:08. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Spot Ether ETF'lerini Onaylamasıyla Ethereum Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement