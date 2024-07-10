Valkyrie'nin Eski CEO'su kripto şirketinde işe başladı - Son Dakika
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Kripto Para

Valkyrie'nin Eski CEO'su kripto şirketinde işe başladı

Valkyrie\'nin Eski CEO\'su kripto şirketinde işe başladı

Valkyrie Investments'ın eski CEO'su Leah Wald, kripto yatırım şirketi Cypherpunk Holdings'in başkanı ve icra kurulu başkanı olarak atandı. Toronto merkezli şirket, Wald'ın katılımıyla yeni yatırım stratejilerine yelken açmaya hazırlanıyor.

10.07.2024 11:51
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Valkyrie Investments'ın eski CEO'su olan Leah Wald, kripto yatırım şirketi Cypherpunk Holdings'in başına geçti. Toronto merkezli şirket, Wald'ın katılımıyla yeni yatırım stratejilerine yelken açacağını açıkladı.

Wald'ın Vizyonu Cypherpunk Holdings'i Yeniden Şekillendiriyor

Toronto merkezli kripto yatırım şirketi Cypherpunk Holdings, sektörde deneyimli bir ismi bünyesine kattı. Valkyrie Investments'ın eski CEO'su Leah Wald, şirketin yeni başkanı ve icra kurulu başkanı olarak atandı.

Wald, Valkyrie'deki görevinin ardından üç yıl boyunca yönetim kurulunda yer almıştı. CoinShares International'ın Ocak ayında Valkyrie'yi satın almasıyla birlikte Wald, kariyerinde yeni bir sayfa açma kararı aldı. Valkyrie'deki döneminde Wald, Nasdaq'ta listelenen ilk Bitcoin vadeli işlem borsa yatırım fonları gibi yenilikçi ürünlerin piyasaya sürülmesinde önemli rol oynamıştı.

Cypherpunk Holdings'in önceki CEO'su Antanas Guoga, Wald'ın Blockchain yatırımlarındaki cesur yaklaşımını takdir ettiğini belirtti. Guoga, yeni görevinde de Wald'ın aynı kararlılıkla ilerleyeceğine inandığını ifade etti.

Göreve yeni başlayan Wald, şu anda şirketin iç dinamiklerini ve piyasa koşullarını detaylı bir şekilde analiz ettiğini dile getirdi. Wald ETF stratejileri konusunda henüz net bir karar alınmadığını, ancak tüm seçenekleri değerlendirdiklerini vurguladı.

2018'de kurulan ve Bitcoin yatırımında öncü şirketlerden biri olan Cypherpunk Holdings, Wald'ın liderliğiyle 2024 yılının kalan kısmında kripto para ve Web3 teknolojilerindeki yeni fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor. Wald, özellikle bu yılın başında onaylanan Bitcoin ETF'lerinin sektörde yeni ufuklar açtığına dikkat çekti. Şirketin portföyünde bulunan Animoca Brands ve NGRAVE gibi firmalarla güçlü bir konumda olduklarını belirtti.

Cypherpunk Holdings, yakın zamanda 6.000'den fazla Salona (SOL) token'ını ortalama 163 dolar fiyatla satın alarak dikkat çekti. Bu hamle, şirketin kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

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Son Dakika Kripto Para Valkyrie'nin Eski CEO'su kripto şirketinde işe başladı - Son Dakika

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