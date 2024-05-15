Vanguard, eski BlackRock yöneticisi Salim Ramji'yi CEO olarak atadı - Son Dakika
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Kripto

Vanguard, eski BlackRock yöneticisi Salim Ramji'yi CEO olarak atadı

Yatırım devi Vanguard, eski BlackRock yöneticisi ve kripto para dostu Salim Ramji'yi CEO olarak atadığını duyurdu. Ramji'nin sektördeki 25 yıllık tecrübesi ve Bitcoin ETF'leri konusundaki liderliği, firmadaki yeni dönemin habercisi olarak yorumlandı.

15.05.2024 17:42
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Yatırım devi Vanguard, eski BlackRock yöneticisi ve kripto para dostu Salim Ramji'yi CEO olarak atadığını duyurdu. Ramji'nin sektördeki 25 yıllık tecrübesi ve Bitcoin ETF'leri konusundaki liderliği, firmadaki yeni dönemin habercisi olarak yorumlandı.

Kripto Dostu CEO Geleneksel Finans Dünyasında Yeni Bir Sayfa Açmaya Hazırlanıyor

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Vanguard Group, 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya eski BlackRock yöneticisi ve Bitcoin savunucusu Salim Ramji, Vanguard'ın yeni CEO'su olarak göreve getirildi. Ramji aynı zamanda şirketin yönetim kurulunda da yer alacak.

Finans dünyasında çeyrek asırlık tecrübeye sahip olan Ramji, daha önce BlackRock bünyesinde küresel ETF'ler bölümünün başkanlığını yürütmüş ve ABD'de IBIT spot Bitcoin ETF'sinin lansmanında önemli bir rol oynamıştı. Ramji, Ocak ayında BlackRock'tan ayrılarak yeni liderlik ve girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeye başlamıştı.

Atama sonrası yaptığı açıklamada Ramji, Vanguard gibi saygın ve hayranlık duyduğu bir kurumda görev almaktan büyük bir onur duyduğunu belirtti. Şirketin amaç odaklı yaklaşımı ve net duruşunun her zaman ilgisini çektiğini vurgulayan Ramji, Vanguard'ı daha ileriye taşımak için heyecan duyduğunu ifade etti.

Yeni CEO, değişen yatırımcı ortamına dikkat çekerek, Vanguard'ın yatırım başarısı sağlama misyonunun hiç olmadığı kadar önem kazandığını vurguladı. Ramji, tüm yatırımcılar için güvenilir bir kurum olma hedefine sadık kalarak şirketi ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Ramji'nin CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasıyla boşalan Baş Bağımsız Direktörlük görevine ise Mark Loughridge getirildi. Eski CEO Tim Buckley, Ramji ile Yatırım Şirketi Enstitüsü'nün İcra Komitesi'nde birlikte çalıştıklarını belirterek, onun bireysel yatırımcıların çıkarlarını koruma konusundaki tutkusunu, güçlü etik anlayışını ve stratejik düşünce yapısını övdü.

Bu atama, Vanguard'ın geçmişte Bitcoin'e karşı sergilediği mesafeli duruşta bir değişime bir işaret olarak yorumlandı. Şirket, Ocak ayında yüksek oynaklığın uzun vadeli getiriler üzerindeki olası olumsuz etkileri nedeniyle ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerini sunmaktan kaçınmıştı. Ancak Ramji'nin göreve gelmesi ve kripto para alanındaki deneyimi, Vanguard'ın yaklaşımında bir dönüşüm yaşanabileceğini düşündürüyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, Salim Ramji'nin dijital varlıklara olan ilgisinin ve birikiminin Vanguard'ın bakış açısını değiştirebileceğini, kapıların artık daha açık olduğunu belirtti. ETF Store Başkanı Nate Geraci ise Ramji'nin Vanguard yatırımcılarına kripto paralara erişim sağlamak için atacağı adımları merakla beklediklerini dile getirdi.

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Son Dakika Kripto Vanguard, eski BlackRock yöneticisi Salim Ramji'yi CEO olarak atadı - Son Dakika

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