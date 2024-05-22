Vitalik Buterin, Railgun Protokolü Aracılığıyla 300.000 Dolarlık Ethereum Transferi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Vitalik Buterin, Railgun Protokolü Aracılığıyla 300.000 Dolarlık Ethereum Transferi Gerçekleştirdi

Vitalik Buterin, Railgun Protokolü Aracılığıyla 300.000 Dolarlık Ethereum Transferi Gerçekleştirdi

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Railgun protokolü aracılığıyla 300.000 dolar değerinde Ethereum transferi gerçekleştirdi. Bu hareketiyle gizlilik odaklı projelere olan desteğini pekiştiren Buterin, Railgun platformuna olan desteğini sürdürüyor.

22.05.2024 17:46
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Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Blockchain teknolojisinde gizliliğin önemini vurgulayan büyük bir adım attı. Railgun protokolü aracılığıyla 300.000 dolar değerinde Ethereum transferi gerçekleştiren Buterin, bu hareketiyle gizlilik odaklı projelere olan desteğini pekiştirdi.

Buterin, Railgun Protokolünü Desteklemeye Devam Ediyor

Ethereum'un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, gizliliğe önem veren Railgun protokolü aracılığıyla yaklaşık 300.000 dolar değerinde 80 ETH transfer etti. Bu hamle, Buterin'in Railgun platformuna olan desteğinin devam ettiğini gösteriyor. Arkham Intelligence'ın verilerine göre, Buterin geçtiğimiz aylarda da benzer boyutlarda işlemler gerçekleştirmişti.

Buterin, Nisan ayında da Railgun üzerinden 100 ETH (yaklaşık 300.000 dolar) göndererek platformun kullanımına dikkat çekmişti. O dönemde yaptığı açıklamada, "Railgun, kötü niyetli kullanıcıların sistemde etkin olmasını zorlaştıran ve kullanıcıların gizliliğini koruyan bir protokoldür." ifadelerini kullanmıştı.

Railgun, ZK SNARK adlı sıfır bilgi kanıtı teknolojisini kullanarak, kullanıcıların Blockchain üzerindeki işlemlerinde cüzdan adreslerini gizlemelerini mümkün kılıyor. Bu özelliği sayesinde gizlilik sağlayan bir platform olarak öne çıksa da bazen onaylanmış Tornado Cash gibi karıştırma servisleriyle karıştırılabiliyor. Buterin, X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımlarında "Gizlilik Normaldir" diyerek bu konuya açıklık getirmiş ve Railgun'un kötü niyetli kullanıcıların etkinliğini engellediğini vurgulamıştı.

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SON DAKİKA: Vitalik Buterin, Railgun Protokolü Aracılığıyla 300.000 Dolarlık Ethereum Transferi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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