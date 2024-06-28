Yıllar sonra gelen milyonlarca dolarlık Bitcoin transferi dikkat çekti - Son Dakika
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Kripto

Yıllar sonra gelen milyonlarca dolarlık Bitcoin transferi dikkat çekti

Yıllar sonra gelen milyonlarca dolarlık Bitcoin transferi dikkat çekti

Bir Bitcoin balina cüzdanı, 61 milyon dolar değerindeki Bitcoin'i Coinbase borsasına transfer ederek piyasaları hareketlendirdi. Bu durum, yatırımcılar arasında geniş çaplı spekülasyonlara yol açtı. Altı yıldır sessizliğini koruyan bu Bitcoin cüzdanının beklenmedik hamlesi, kripto para takipçilerinin radarına takıldı.

28.06.2024 17:57
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Uzun yıllar boyunca hareketsiz kalan bir Bitcoin balina cüzdanı, büyük bir sürprizle piyasaları hareketlendirdi. 61 milyon dolar değerindeki Bitcoin, Coinbase borsasına transfer edildi. Bu durum yatırımcılar arasında geniş çaplı spekülasyonlara yol açtı.

61 Milyon Dolarlık Bitcoin Hareketi Piyasaları Sarsıyor

Altı yıldır sessizliğini koruyan bir Bitcoin (BTC) cüzdanı, beklenmedik bir hamleyle piyasaları hareketlendirdi. Gün içinde gerçekleşen bu olağandışı işlem, kripto para takipçilerinin radarına takıldı.

Kripto varlık izleme platformları Lookonchain ve Arkham Intelligence'ın paylaştığı verilere göre uzun süredir hareketsiz duran bu kripto para cüzdanı, Coinbase Pro borsasına 1.000 BTC transfer etti. Güncel kurla yaklaşık 61 milyon dolara tekabül eden bu miktar, cüzdanın altı yıl önceki değerinin neredeyse on katına ulaştı. Verilere bakıldığında söz konusu Bitcoin'lerin ilk alım değerinin 6,68 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Bu olay, kripto para camiasında "balina" olarak adlandırılan büyük yatırımcıların hareketlerine örnek teşkil ediyor. Balina terimi, genellikle 1000 veya daha fazla BTC tutan cüzdanlar için kullanılıyor.

Son dönemde benzer hareketlerin arttığı gözlemleniyor. Geçtiğimiz günlerde 14 yıllık bir suskunluğun ardından canlanma belirtisi gösteren başka bir Bitcoin cüzdanı, Binance kripto para borsasına 50 BTC aktardı. Piyasa analistleri bu tür hareketlenmelerin, Bitcoin'in rekor seviyelere yaklaştığı dönemlerde, uzun vadeli yatırımcıların kâr realizasyonu veya türev piyasalarında pozisyon alma isteğinden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Yıllar sonra gelen milyonlarca dolarlık Bitcoin transferi dikkat çekti - Son Dakika

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