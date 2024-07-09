Zodia ve Maple kriptoda önemli ortaklığa imza attı

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Kripto para saklama hizmeti sunan Zodia Custody, kripto kredi platformu Maple Finance ile güçlerini birleştirerek yeni bir ortaklık kurdu. Bu iş birliği, Maple Finance'in Zodia Custody'yi küresel kredi operasyonlarında tercih edilen saklama hizmeti sağlayıcısı olarak kullanmasını sağlayacak. Söz konusu ortaklık, dijital varlıkların güvenliği ve yatırımcıların getiri olanaklarını artırma amacını taşıyor.

Zodia ve Maple'den Kripto Sektöründe Stratejik Ortaklık Hamlesi

Dijital varlık saklama alanında faaliyet gösteren Zodia Custody, merkezi olmayan finans (DeFi) platformu Maple Finance ile önemli bir ortaklığa imza attı. Bu stratejik iş birliği, kripto para ekosisteminde güvenlik ve verimlilik açısından yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Anlaşmanın detaylarına göre Maple Finance bundan böyle borç verme işlemlerinde Zodia Custody'yi birincil saklama hizmet sağlayıcısı olarak kullanacak. Bu hamle, Maple Finance üzerinden verilen kredilere teminat olarak gösterilen dijital varlıkların Zodia Custody tarafından korunmasını sağlayacak.

Ortaklığın en dikkat çekici yönlerinden birisi Zodia Custody müşterilerine sunduğu yeni fırsatlar olarak ön plana çıkıyor. Kullanıcılar, ellerindeki kripto paraları teminat göstererek bu ekosistem içerisinde değer yaratma imkanına kavuşacak. Bununla birlikte, Zodia Custody cüzdanlarına Maple token desteği de gelecek.

Zodia Custody'nin Genel Müdürü Julian Sawyer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yatırımcılarımızın kazançlarını en üst seviyeye çıkarmak bizim için hayati önem taşıyor. Ancak bu noktada güvenlikten taviz vermek söz konusu değil. Maple Finance ile kurduğumuz bu ortaklık, geleneksel finans ile Blockchain tabanlı finans arasındaki uçurumu kapatma yolunda önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Maple Finance cephesinden ise Operasyon Direktörü Ryan O'Shea, iş birliğinin kripto altyapısını güçlendireceğini vurguladı. O'Shea açıklamasında, "Bu ortaklık sayesinde kurumların Blockchain üzerinde daha fazla varlık tutmalarını sağlayacak kredi çözümleri sunacağız. Böylece sektörde güvenlik, çeşitlilik ve şeffaflık artacak." dedi.