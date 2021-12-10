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10. Malatya Uluslararası Film Festivali başladı - Son Dakika

10. Malatya Uluslararası Film Festivali başladı

10.12.2021 23:31
10. Malatya Uluslararası Film Festivali başladı

10. Malatya Uluslararası Film Festivali, açılış töreniyle başladı.

10. Malatya Uluslararası Film Festivali, açılış töreniyle başladı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene sanatçılar, kırmızı halıdan geçerek geldi.

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivalin temasını bu yıl UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nden dolayı "Arslantepe" olarak belirlediklerini dile getirdi.

Arslantepe Höyüğü ile ilgili bilgi veren Gürkan, kazıların ilk devletin, saray ve bürokrasi yaşamının ve ilk muhasebe kayıtlarının burada bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

Gürkan, "Biz Malatya'yı tarif ederken 'İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehri' diye tarif ediyoruz yani bu şehir insanlık medeniyetinin başladığı şehirdir." dedi.

Malazgirt Savaşı'ndan önce fethedilen Malatya'nın Anadolu'nun Türkleşmesinde de önemli bir işlevinin bulunduğunu anlatan Gürkan, Evliya Çelebi'nin de Malatya için "Seçkin insanların şehri" dediğini, şehrin, sanat, siyaset, devlet ve bilim dünyası için çok önemli insanlar yetiştirdiğini belirtti.

Festivale yoğun ilgi olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren Gürkan, "Sinema, bizim için çok önemlidir. Sinema, insanların kişilik ve benliğinin oluşmasında, toplumun kanalize edilmesinde, milletlerin değerlerinin oluşmasında ve dünya insanlığına yön verebilmesi adına güzel bir iletişim ve etkileşim ürünüdür. Bu anlamda sinemayı önemsiyoruz, sinema sanatçısını önemsiyoruz. ve diyoruz ki önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filminde rollerimizin güzel olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Gürkan, festival kapsamında belgesel, uzun ve kısa metraj film kategorilerinde ödüller verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Artık bundan sonra film festivallerine bir format getirelim. Bu formatta birinci etap tematik olsun, şehrin temasını, değerlerini, gelenek, görenek ve inançlarını öne çıkaracak bir tematik uzun, kısa ve belgesel filmler yapılsın. İkinci aşamada ulusal anlamda o ülkenin, o milletin değerlerini öne çıkaracak güzelliklerle onları güzel yerlere kanalize edecek kısa, uzun ve belgesel filmler yapılsın dedik. Üçüncü aşamada da dünya insanlığına hitap eden ve dünya insanlığını ilgilendiren filmler uzun, kısa ve belgeseller yapılsın. Bu yıl özellikle küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık hakikaten bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bunlarla ilgili biz insanların üzerine düşen sorumluluklar nelerdir? Bizler her zaman kendi sınırımızın dışına çıktığımız için bunlar karşımıza çıkıyor.

Her yaratılan kendi sınırları içinde hareket etmesini bildiği zaman bu sıkıntıların olmayacağını ifade etmek istiyorum. Bitki ve hayvanlar kendi sınırları içinde duruyorlar ama biz insanlar nedense o sınırları aşıyoruz. Başka canlıların, başka insanların hayatlarına müdahale ediyoruz. Bu müdahaleler ki netice itibarıyla bu tür sıkıntıları da beraberinde getiriyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da festivalin Malatya'da düzenlenmesinin çok önemli olduğunu ve kendilerine düşen görevin sanatın güçlenmesini sağlamak olduğunu söyledi.

"Yaşam Boyu Onur, Emek ve Türk Sinemasına Katkı" ödülleri verildi

Konuşmaların ardından sinema oyuncusu Selma Güneri'ye "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü Selahattin Gürkan verdi.

Güneri, alkışlarla buralara geldiğini belirterek, "Bunun için sizlere olan minnetimi, sevgimi, teşekkürlerimi sunmak için buradayım. Çağımızın en etkili iletişim aracı sinema, en etkili diyorum çünkü kültürleri buluşturuyor, duyguları buluşturuyor. Onun için ben de bunun bir parçası olmaktan son derece mutluyum." dedi.

Oyuncu Turgay Tanülkü'ye "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü Kerem Alışık takdim etti.

Tanülkü, ustalardan birinin evladından bu ödülü olmanın kendisine onur verdiğini dile getirerek, bu onur yolculuğunda eşiyle beraber yürüdüğünü ifade etti.

Sanat yönetmeni Sırma Bradley'e "Emek Ödülü"nü Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar verdi.

Bradley, 30 yıldır Türk film sektöründe çalıştığını belirterek, sektörün zorluklarına işaret etti.

Bradley, "Sektöre girdiğimde ayaklarım 39 numaraydı, uzun süredir ayakta durmaktan şimdi 43 numara." ifadesini kullandı.

"Emek Ödülü"nü ışık şefi Metin Devrim'e Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti.

Devrim, festivalde emeği geçen protokole ve festival komitesine teşekkür etti, ödülü Türk sinemasına emek veren set emekçileri için aldığını dile getirdi.

Yapımcı Şükrü Avşar'a da "Türk Sinemasına Katkı Ödülü"nü oyuncu Ece Uslu verdi.

Avşar, yaklaşık 40 yıldır sektörün içinde olduğunu ve hayatını kaybeden oyuncuların görüntülerini her gördüğünde içinden bir şeylerin koptuğunu ifade etti.

Film Festivali, Malatya, Sinema, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 10. Malatya Uluslararası Film Festivali başladı - Son Dakika


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