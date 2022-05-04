100 bin kişinin beklendiği Edirne'de, 2 yıl aradan sonra Kakava yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

100 bin kişinin beklendiği Edirne'de, 2 yıl aradan sonra Kakava yoğunluğu yaşanıyor

04.05.2022 18:36

100 bin kişinin beklendiği Edirne'de, 2 yıl aradan sonra Kakava yoğunluğu yaşanıyor Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve bu yıl 100 bin ziyaretçinin katılması beklenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri öncesi Edirne'de otellerde yer kalmadı.

100 bin kişinin beklendiği Edirne'de, 2 yıl aradan sonra Kakava yoğunluğu yaşanıyor

EDİRNE - Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve bu yıl 100 bin ziyaretçinin katılması beklenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri öncesi Edirne'de otellerde yer kalmadı. Binlerce ziyaretçilerin çevre illerde konakladığı Edirne'de saatler öncesinden Kakava yoğunluğu yaşanmaya başladı.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri'ne sayılı saatler kala Edirne'de tarihi kalabalık yaşanıyor. Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Kakava Hıdırellez Şenliklerinin bu yıl izlemek isteyen 10 binlerce vatandaş Edirne'ye akın etti. Kent merkezinde bulunan otellerde yer kalmazken, çok sayıda ziyaretçi Kırklareli başta olmak üzere çevre illerde konaklamaya başladı. Komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan da binlerce turistin katılması beklenen şenliklere ziyaretçi sayısı 100 bin olarak öngörülüyor.

Bereket, sağlık, kısmet, neşe, şans, barış, huzur ve hoşgörü getirmesi için Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala Edirne'ye gelen ziyaretçiler aylar öncesinden rezervasyon yaptırdıkları otellerine gelip eşyalarını bıraktıktan sonra çarşıda alışveriş yapmaya başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte yaşanan yoğunluk, Kakava Hıdırellez Şenlikleri'ne gelen kişilerin yoğunluğuyla birleşince çarşılarda adım atacak yer kalmadı. Ziyaretçi akınıyla adeta çifte bayram yaşayan kent esnafı, mutlu olduğunu söyledi.

Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri Edirne'nin en güzel geleneklerinden birisi olduğunu ifade eden Sevil Özer, "Sarayiçi Kırkpınar meydanında oturup göreneğimizi geleneğimizi orada kutlarız. Ramazan Bayramı nedeniyle de bugün büyük bir yoğunluk var. Yarın orada da büyük bir kalabalığın olacağını düşünüyorum. Yarın bu güzel etkinlikte tekrar buluşuruz inşallah" dedi.

100 bin kişinin beklendiği Edirne'de, 2 yıl aradan sonra Kakava yoğunluğu yaşanıyor
100 bin kişinin beklendiği Edirne'de, 2 yıl aradan sonra Kakava yoğunluğu yaşanıyor
100 bin kişinin beklendiği Edirne'de, 2 yıl aradan sonra Kakava yoğunluğu yaşanıyor
100 bin kişinin beklendiği Edirne'de, 2 yıl aradan sonra Kakava yoğunluğu yaşanıyor

YORUMLAR
500
Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek

Hıdırellez, Edirne, Aralık, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 100 bin kişinin beklendiği Edirne'de, 2 yıl aradan sonra Kakava yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı
18:10 Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:58 Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
17:56 Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
17:22 Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü
17:18 Galatasaray'da Torrent'e yol göründü iddiası: Takım Hakan Balta'ya emanet edilecek
17:07 Gaziantepli patates satıcısının dillere destan aşkı! Kamyon arkasına yazdığı yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 18:44:49. #1.13#
SON DAKİKA: 100 bin kişinin beklendiği Edirne'de, 2 yıl aradan sonra Kakava yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement