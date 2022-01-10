12. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (BEM-BİR-SEN) "12. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sendikal çalışmalar esnasında 2010'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden merhum Genel Sekreter İbrahim Keresteci anısına geleneksel olarak düzenlenen organizasyonun ödül töreni, Rize'nin İyidere ilçesinde bir otelde oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sunumuyla gerçekleştirildi.

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, basın mensuplarının zor görevleri yerine getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin zorlu bir yoldan geçtiğini vurgulayan Uslu, bu dönemde 28 yıldır olduğu gibi yine dimdik ayakta olduklarını belirtti.

Son dönem imzalanan toplu iş sözleşmelerinin başarılı kazanımlarla geçtiğini kaydeden Uslu, şöyle devam etti:

"15 Ocak'ta bordolarda bizzat yaşanacak, Türkiye'de 1300'ü aşkın belediyede sosyal denge sözleşmesi tek tek nakış gibi işlenmekte. Hepsi düşünülenin daha üstünde. Yerel yönetimler hizmet kolunda çalışan memurlarımıza hizmet aldıracak konumda. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız ile 711 memur ve sözleşmeli kardeşimizi içeren sosyal denge sözleşmesine tavan olarak imza attık. Buna Kocaeli Büyükşehir'de başladık ve Bursa'da devam ettik. Memurları, çalışma arkadaşlarını düşünerek, onların ailesine bir katkı sunmak, sofralarında bir tas yemek daha olsun düşüncesiyle çalışırken, 'Ben şu borcu nasıl ödeyeceğim?' diye düşünmesin, güler yüzlü şekilde vatandaşa hizmet etsin diye düşünen belediye başkanlarımız var."

BEM-BİR-SEN Akademisi'ni başlatacaklarını dile getiren Uslu, eğitimlerin hizmet kalitesini yukarı çekeceğini, bütün üyelerin bu çalışmadan yararlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır da seçici kurul olarak kendilerine çok güzel bir ortam hazırlandığını vurgulayarak, sendika yönetimine teşekkür etti.

Seçici kurulun aylarca çalıştığını ve ciddi elemeler yaptıklarını ifade eden Özkır, "Bunu yaparken belli kriterlerde ödülleri vermeye çalıştık. Birincisi sendika ve çalışma hayatı bağlamında gazetecilerin ne kadar yer ayırdığını, haber yaptığını veya köşe yazısı yazdığını, televizyon yayınlarında ne kadar buna yer verdiklerine dikkat etmeye çalıştık. Doğal olarak sendikanın verdiği bir ödül olması hasebiyle bu nokta bizim için belirleyici kriter oldu." diye konuştu.

Duayen gazetecilerin, Sezai Karakoç gibi yön belirleyici isimlerin önemli olduğuna işaret eden Özkır, şunları kaydetti:

"Bu anlamda duayen isimleri hatırladık, onlara vefa ödülü ve özel ödül bağlamında ödüller vermeye çalıştık. Gazetecilik çok dinamik bir alan. İlk gazeteden, taş tabletten bugünkü dijital tablete uzanan bir serüvene baktığımızda formlar, araçlar pek çok açıdan değişti. Radyodan televizyona, internete, sosyal medyaya ve genel anlamda dijital medya bağlamında çok hızlı bir dönüşüm ve dinamik bir süreç var. Bu anlamda geleneksel medya sınırları içerisinde kalmamaya çalıştık. İnternet gazeteciliği ödülü verdik. Bu kısmı da ödül bağlamına kattık. 2021 yılı kritik olaylara sahne oldu. Müsilaj ile mücadele konusunda öne çıkan fotoğraf ve haber konusunda ödül vermeye çalıştık. Afganistan meselesi çok hayatiydi. Bu anlamda gazetecilere ödül vermeye çalıştık. Mülteci meselesinde gazeteci arkadaşlarımızı takip ederek, ödül vermeye çalıştık."

Seçici kurul üyelerine teşekkür eden Özkır, ödül alan kişileri de tebrik etti.

Konuşmaların ardından gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Törende "Yılın Fotoğrafı Ödülü" Anadolu Ajansından Şebnem Coşkun'a, "Yılın Muhabiri Ödülü" Anadolu Ajansından Aykut Karadağ'a, "İbrahim Keresteci Özel Ödülü" Rasim Özdenören'e, "Seçici Kurul Özel Ödülü" Sezai Karakoç'a, "Ekonomi Gazeteciliği Ödülü" Yaşar Süngü'ye, "Köşe Yazılarıyla Çalışma Hayatına Katkı Ödülü" Hacı Yakışıklı'ya, "Çalışma Hayatına Katkı Ödülü" Neşat Gündoğdu'ya, "Köşe Yazarı Ödülü" Abdülkadır Selvi'ye, "Röportaj Ödülü" Ayşe Böhürler'e, "TV Toplumsal Fayda Programı Ödülü" Ülke TV'ye, "Belgesel Ödülü" Toplumsal Hafıza'ya, "TV Analiz Programı Ödülü" İbrahim Güneş'e, "Dijital Yayıncılık Ödülü" Adem Metan'a, "İnternet Haber Ödülü" Cengiz Er'e, "Vefa Ödülü" Mustafa Yazgan'a, "Yılın Editörü Ödülü" Mesut Altun'a, "Yerel Medya Ödülü" Osman Köseoğlu ve Yusuf Turgut'a, "Diplomasi Haber Ödülü" TRT'den Nisa Efendioğlu'na ve "Yurt Haberleri Ödülü" İhlas Haber Ajansına verildi.