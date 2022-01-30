"14. Ayder Kar Festivali" sona erdi - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 14'üncüsü organize edilen "Ayder Kar Festivali" bitti.

Çamlıhemşin Ayder Yaylası Tarımsal ve Turizm Bal Kooperatifince, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından düzenlenen festival, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe katılan bazı vatandaşlar, kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon oynarken kimileri ise kızak ve naylon poşetlerle kaymaya çalıştı. Kayan vatandaşların bazılarının düşmesi ve çarpışması gibi küçük çaplı kazalar meydana geldi.

Güvenlik önlemleri altında düzenlenen festivalde, yöresel sanatçılar da konser verdi.

Trabzon'dan gelen Nilay Uzun, AA muhabirine, yöreye ilk kez geldiğini belirterek, "Burası çok güzel. Herkese tavsiye edebilirim. Poşetle kayıyoruz. Son gaz eğlenmeye devam ediyoruz." dedi.

Adil Kosif ise çok eğlendiklerini ifade ederek, "Arada bir kazalar oluyor ama çok keyifli. Aksiyon bol. Herkesi buraya bekleriz. Cesareti olan burada yüzüstü kayar. Herkes normal kayıyor." şeklinde konuştu.