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15 bin dolar değeri olan tablo Rembrandt'a ait olduğu ortaya çıkınca 14 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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15 bin dolar değeri olan tablo Rembrandt'a ait olduğu ortaya çıkınca 14 milyon dolara satıldı

İki yıl önce Rembrandt'a ait olduğu anlaşılan ve 'Adoration of the Kings' adlı tablo 14 milyon dolara satıldı. İlk değeri 10 bin ile 15 bin dolar arasında tahmin edilen tablo, bir alıcı tarafından 910 bin dolara satın alındı. Ancak, detaylı incelemeler ve analizler sonucunda tablonun gerçek değeri 14 milyon dolar ile 18.8 milyon dolar arasında belirlendi.

15 bin dolar değeri olan tablo Rembrandt\'a ait olduğu ortaya çıkınca 14 milyon dolara satıldı
11.12.2023 - 11:50,  Güncelleme: 12:05
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15 bin dolarlık değeri olan tablo, aslında Hollandalı ressam Rembrandt'a ait çıkınca iki yıl önce tabloya 12 ila 18 milyon dolar arası değer biçildi. Koleksiyoner J.C.H. Heldring tarafından 1955 yılında satın alınan eser, ölümünün ardından 1985 yılında Alman bir aileye devredildi. Tablonun değeri önceki tahminlere göre 10 bin ile 15 bin dolar arasındaydı ve bir alıcı tarafından 910 bin dolara satın alındı

15 bin dolarlık değeri olan tablonun Hollandalı ressamRembrandt'a ait olduğu ortaya çıkınca iki yıl önce tabloya 12 ila 18 milyon dolar arası değer biçildi.

Koleksiyoner J.C.H. Heldring tarafından 1955 yılında satın alınan eser, ölümünün ardından 1985 yılında Alman bir aileye devredildi. Tablonun değeri önceki tahminlere göre 10 bin ile 15 bin dolar arasındaydı ve bir alıcı tarafından 910 bin dolara satın alındı.

Ancak daha sonra yapılan detaylı incelemeler, eserin Hollandalı ressam Rembrandt'a ait olduğunu ortaya koydu. Röntgenleme teknikleri ve kızılötesi ışınlar kullanılarak yapılan analizler sonucunda tablonun gerçek değeri, 12.6 milyon dolar ile 18.8 milyon dolar arasında belirlendi. Açık açık artırma uzmanları, eserin Rembrandt'ın kariyerinin henüz başlarında, 20'li yaşlarında yapıldığını tahmin ediyor. Bu önemli keşif, sanat dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. New York'ta yapılanaçık artırımda satışa sunulan tablo 13.8 milyon dolara satıldı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Kültür Sanat
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Hollanda, Ressam, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 15 bin dolar değeri olan tablo Rembrandt'a ait olduğu ortaya çıkınca 14 milyon dolara satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 bin dolar değeri olan tablo Rembrandt'a ait olduğu ortaya çıkınca 14 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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