16. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali - Son Dakika
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16. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali

06.05.2022 21:21
16. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Yerleşkesi'nde, 16. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında klasik ve popüler eserlerin vurmalı çalgı uyarlamalarından oluşan konser düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Yerleşkesi'nde, 16. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında klasik ve popüler eserlerin vurmalı çalgı uyarlamalarından oluşan konser düzenlendi.

CSO sanatçısı Dinçer Özer'in, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde 2007'den beri çocuk ve gençlerin kendilerini ifade edecekleri sanat ortamına ulaşmaları, zamanlarını iyi alışkanlıklar edinerek sanatla geçirmeleri amacıyla düzenlediği Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında, ocak ayından bu yana çeşitli etkinlikler yürütülüyor.

Festivalde, CSO Ada Ankara Yerleşkesi Büyük Salon'da "klasikten popülere" temasıyla konser düzenlendi.

Klasik ve popüler eserlerin vurmalı çalgılar uyarlamalarına yer verilen konserde, sanatçı Soner Özer'in vurmalı çalgılar için bestelediği 2 eser de ilk kez müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Dinçer Özer şefliğindeki anlatımlı konseri, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Suat Karausta sundu.

Konserde, vurmalı çalgılar sanatçıları Soner Özer, Hakan Yağuş, Can Kıyıcı, Tarkan Yedican, Ata Özer, Doğa Berk Oktay, Giz Öztaş, Emirhan Çakır'ın yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Bölümü ile Ahmet Hızal İlkokulu Ritim Topluluğu öğrencileri de yer aldı.

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CSO'da ritim sesleri yankılanacak CSO'da ritim sesleri yankılanacak

milli eğitim bakanlığı, Konser, Ankara, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 16. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali - Son Dakika


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