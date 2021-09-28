18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Son Dakika

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Kırgız ses sanatçısı Salamat Sadıkova konser verdi.

Konya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi katkılarıyla organize ettiği festivalin yedinci gününde Selçuklu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Kırgız Devlet Nişanı bulunan Sadıkova'nın Kırgızistan milli çalgısı "komuz" eşliğinde kendine has üslubuyla seslendirdiği eserler, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Sadıkova, konser öncesinde, Konya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu, Hazreti Mevlana'nın insanı terbiye eden sözlerinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Festival yarın Türkiye'den KTB GSGM Ankara Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle devam edecek.