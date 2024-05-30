2'nci Mardin Uluslararası Film Festivali 5-7 Haziran'da başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

2'nci Mardin Uluslararası Film Festivali 5-7 Haziran'da başlıyor

2\'nci Mardin Uluslararası Film Festivali 5-7 Haziran\'da başlıyor

Tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen Mardin, bu yıl 2'nci Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 5-7 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, dünya çapında nitelikli yapımları ve zengin etkinlikleriyle bir hafta boyunca sinemaseverlere kapılarını açacak. Ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek festivalde, halka açık tiyatro gösterileri ve sinema film söyleşileri de düzenlenecek.

30.05.2024 14:53
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Binlerce yıllık geçmişiyle uygarlıkların beşiği sayılan Mardin, 5-7 Haziran 2024 tarihleri arasında 2'nci Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival, dünya çapında nitelikli yapımları ve zengin etkinlikleriyle dolu dolu bir hafta vadediyor.

SİNEMA SEVERLER 5 HAZİRAN'I BEKLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Mardin Uluslararası Film Festivali, festival kurucusu Zeki Sincar başkanlığında gerçekleştirilecek. Festival, 5 Haziran Çarşamba günü perdelerini açarak sinemaseverlere ve Mardinlilere merhaba diyecek.

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Dünyanın dört bir yanından nitelikli yapımları seyirciyle buluşturacak olan Mardin Uluslararası Film Festivali, sadece filmlerle değil, etkinlikleriyle de dolu dolu bir hafta yaşatacak. Ülkenin dört bir yanından katılımların olacağı festivalin açılışında, Festival onursal başkanı yazar Orhan Miroğlu'nun söyleşisi ve trt ile matiate yapımınüstelediği SESLER VE YÜZLER (Diyarbakır Anneleri )Filmin gösterimiyle Wilma Elles'in sunuculuğunda gerçekleşecek etkinlikler yer alacak. Festivalin 2. Gününde ise Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan ın Halka Açık ücretsiz şekilde Tiyatro gösterimi Yer ederken Siyaset, iş ve sanat dünyasından pek çok ismin katılacağı festivalde, 3. günün kapanış sunuculuğunu Nefise Karatay üstlenecek veoyuncu Metin yıldızın stendap gösterisi ile devam edecek. Medya Sponsorluğunu Kral Fm Radyo Tv'nin Üstlendiği, Haberler.com ve Sondakika.com katkılarıyla Etkinlikte Sinema Film Söyleşileri Halkın Katılımlarıyla Mardin Doğa Kolejinde Gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ÜNLÜ İSİMLER FESTİVALDE YER ALACAK

Festivalde Ali Sürmeli, Burçin Bildik, Şahin Kendirci, Metin Yıldız, Erkan Çelik, Adnan Koç, Sultan Sarohan, Çiğdem Tunç, Halil İbrahim Kalaycıoğlu,Burak Tamdoğan ve Murat Tatlı gibi ünlü isimler de yer alacak. Jüride ise ünlü yönetmen Alper Mestçi, Tümay Özokur ,İlker Savaşkurt ve Buğra Kekik bulunacak.

Festival, Turizm, Sinema, Eğitim, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 2'nci Mardin Uluslararası Film Festivali 5-7 Haziran'da başlıyor - Son Dakika

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