20 sanatçının 64 eseri 'Ustalar' sergisinde - Son Dakika

Türk kültürü ve geleneğini kağıda, porselene, kumaşa yansıtan 20 sanatçının 64 eseri, 'Ustalar' sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nin sergi salonunda bulunan eserler, 14 Kasım'a kadar görülebilecek.

Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Bitki Çizimi, Çini, Resim, Kaligrafi, Geleneksel Türk El Nakışı, Mum Batik Boyama, Gümüş Kazaziye Takı Tasarımı, Biçki Dikiş Abiye Giyim, Modelistlik, Mefruşat ve Porselen Boyama gibi 14 farklı alanda, 20 sanatçının 64 eseri, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 'Ustalar' sergisinde yerini aldı. Sergi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra birçok sanatseverin katılımıyla dün açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 14 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

SANATÇILARIMIZIN HİZMETLERİ UNUTULMAYACAKTIR

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı açılış konuşmasında, derneğin çok özel olduğuna ve Üsküdar'a çok yakıştığına dikkat çekti.

Türkmen, "Güzel kültür sanat programları icra edeceklerinden asla kuşkum yok. Biz kültür ve sanat şehri, tarihi, derinliği, kültürel zenginliği oldukça yoğun olan bir ilçede sivil toplumlarımızın bu tür faaliyetlerinde yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün bu sergide bir tarihe tanıklık ediyoruz. Tarih, gelecek zaman bugünleri hep hayırla yad edecektir. Burada eserleri olan sanatçılarımızın hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu dernek sıradan bir dernek değildir. Sanatı, kültürü çok özlemişiz" dedi.

AMACIMIZ DEĞERLERİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK

Serginin ilk gününde ziyaretçileri ağırlayan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Rabia Babaoğlu, amaçlarının ayrım yapmadan, istekli olan herkesi kültürün ve sanatın değerleri ile buluşturmak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

SANATÇILAR KURS DA VERECEK

Dernekte, sanat meraklıları için kurslar da düzenlendiğini belirten Babaoğlu, "Sanatçılarımızın çok değerli çalışmalarını burada izleyeceksiniz. Aynı zamanda bu sanatçılarımızın burada kursları da var. İstekli olan herkese, bu konuda yetenekli olan herkese kurs veriyoruz. Sanata meraklı olan herkes buradaki kurslara gelebilir ve bu usta sanatçılarımızdan öğrenebilir. Ud, piyano, boyama, tezhip, resim, karakalem, nakış gibi birçok kurs var. Pandemi olmasına rağmen ilgi çok fazla, sınıflarımızı kurallara göre düzenliyoruz. Her yaştan insan var" diye konuştu.

DERDİMİZ TÜRK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK

Sergide eserleri bulunan minyatür sanatçısı Özcan Özcan, "Derdimiz Türk kültürünü nasıl dünyaya tanıtabileceğimiz. Bunlar hikayeleştirilerek bu kültürel emperyalizmin önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Biz bunların ilk adımlarını atacağız çünkü tespitimizi yaptık. Ben Kelile ve Dimne çalıştım.Bu hikayeler strateji kitabı olarak yayınlanmıştır. Dünyanın ilk masal kitabıdır Kelile ve Dimne. Orijinalleri o kadar bozulmuş ki günümüze gelememiş. Biz kahramanlarımızı tarihe gömüp öldürüyoruz. Çocuklarımız minyatürü çok geç öğreniyorlar. Minyatür anlatımı en üst seviyeye çıkartan bir sanattır. Gençlere de bunları vermemiz gerekiyor. Bizim inanılmaz bir Türk İslam kültürümüz var ve bu kültürün yaşatılması, ileriye taşınması için gerekli olan resimli kitapların ortaya çıkartılması ve bu sayede gençlerin kimlik bunalımına girmeyeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GELENEKSEL ÇALIŞMAYI MODERNİZE SUNMAYI SEVİYORUM"

Seramik ve Çini Tasarımcısı Gül Camadan da, geleneksel çalışmayı ve modernize sunmayı sevdiğini söyledi.

Camadan, "Geleneksel sanatı seviyorum. Sanatın her alanının unutulmadan, canlı tutularak gelecek nesillere aktarılmasında hepimizin sorumluluğu var. Bu sergi o sorumlulukta çok büyük yer tutuyor. Herkes gelip görmeli. Hepsi birbirinden özel ve değerli çok farklı alanlar var. Hem bizler hem de bizden sonra gelenler bizlerin sanatlarının ne olduğunu, nasıl yapıldığını, uygulandığını, nasıl güzel sonuçlar çıktığını görmeli. Bunun için de bu sergiler çok sık yapılmalı. Sanata destek ve önem verilmeli" diye konuştu.

"FARKLI ÇALIŞMALAR İLGİ ÇEKİYOR"

Tezhip Hocası Ayşenur Kadakçı Velioğlu ise, "Tezhip sanatı klasik sanatlarımız içinde yer alıyor. Simetri ağırlıklı Türk desenlerinin belli kuralları var. Geçmişten bu yana olan birikimimle farklı denemeler yapmak istedim. Desen anlayışında klasiği takip ettim. Çalışmalar insanlara ilginç geliyor. Standart hatın etrafını süsleme olarak kabul gördüğü için farklı çalışmalar ilgi çekti" ifadelerini kullandı.

"GELENEKTEN ALINAN GÜÇLE GELECEĞE SANATI AKTARIYORUZ"

Sergide 5 eseri bulunan Hattat Ömer Faruk Dere ise, hat sanatının temel iletişimi sağlayan bir yazı türü olduğuna dikkat çekti.

Dere, "Hat sanatına olan ilgi eskiden daha gerilerdeydi. Herkesin sanatla uğraşması gerekir diye düşünüyorum. Sanat insanın ruhunu tatmin eder ve sanatla uğraşanlar kötülük düşünemezler. Özellikle gençlere sanatla uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Sanat sonsuza dokunmaktır. Yazmaya başladığımda kağıdın üstünde hiçbir şey yoktu, biz görünmezi görünür kıldık. Sanatçı görünmezi görünür kılan insandır. Böyle bir hazzı herkesin yaşamasını isterim" diye konuştu.

SANATSEVERLERDEN SERGİYE TAM NOT

Sergiyi gezmeye gelen Nermin Özcan Özer, Özcan Özcan'ın ve Ayşenur Kadaklı Velioğlu'nun eserlerinin kendi ilgisine daha yakın olduğuna dikkat çekerek, "Bir izleyici olarak özellikle semtlerde sanat merkezlerinin olması ve yaygınlaşması çok sevindirici. Her bir eser birbirinden kıymetli ve anlamlı. Sanatta yeni bir izlenim bırakmak, oluşumlar gerçekleştirmek çok güzel" dedi.

Süreyya Göndiken, "Komşumun önerisi ve davetiyle geldim. Bu kadar güzel bir yerle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Çok güzel eserler var. Minyatür sanatını çok seviyorum. Suluboya ve yağlıboyaya hayranım. Buradaki her şey benim ilgimi çekiyor" ifadelerini kullandı.

HANGİ SANATÇILARIN ESERLERİ YER ALIYOR?

Sergide Ayşenur Kadakçı Velioğlu, Büşra Hömek, Demet Aktan, Elif Kuru, Funda Geniş Soy, Halime Karataş, İnci Yücesoy Demircan, Mafirat Eraslan, Mehmet Najadzadeh, Muhterem Pakyürek, Nazlı Durmuşoğlu Utku, Nurcihan Velioğlu, Neslihan Can, Nurten Demircan, Ömer Faruk Dere, Özcan Özcan, Reza Zolghadr, Üzeyme Ahmetoğlu, Zehra Nihal Öztürk'ün eserleri yer alıyor.