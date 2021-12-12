Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Clayderman konseri ile başladı - Son Dakika

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Clayderman konseri ile başladı

BU yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 'Piyano Efsanesi' Richard Clayderman konseri ile başladı.

BU yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 'Piyano Efsanesi' Richard Clayderman konseri ile başladı. Usta sanatçı, müzikseverlere unutulmaz müzik ziyafeti yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sanat etkinliklerinden Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 21'inci kez sanatseverleri bir araya getirdi. Yerli ve yabancı birçok yıldızı sahnesinde ağırlayacak olan festival, açılışını 'Piyano Efsanesi' Richard Clayderman konseriyle yaptı. Konser öncesi festivale gösterilen ilgi nedeniyle tüm Antalyalılara ve sanatseverlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Konser öncesi festivale gösterilen ilgi nedeniyle tüm Antalyalılara ve sanatseverlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek "Festivalimiz bizleri bir kez daha insanlığın ortak dili olan müziğin çatısı altında bir araya getirdi. İki hafta boyunca, notalara ruhlarını katan yerli ve yabancı birçok sanatçıyı, müzik insanını ve sanatseveri güzel şehrimizde ağırlamanın sevincini yaşayacağız. Müziğin notaları hepimizin ruhuna dokunacak, dokunduğu her şeyi iyileştirecek ve güzelleştirecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bir ilham kaynağı olan festivalimiz, tüm dünyanın yaşadığı salgın günlerinde, ülkemizin geçirdiği yangın felaketinin ve doğal afetlerin ardından, bizlere de moral kaynağı olacak" dedi.SEYİRCİLERE NOTALARINI VE MENDİLİNİ VERDİBaşkan Böcek'in konuşmasının ardından sahneye çıkan efsane isim Richard Clayderman, Antalya'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi ve konsere gelenlere Türkçe teşekkür etti. 2 saat boyunca sahnede kalan Clayderman, sempatik tavırları ve esprileriyle geceye renk kattı. Konserin en renkli anları ise Clayderman'nın seyircilere notalarını ve mendilini vermesi oldu. Richard Clayderman, ünlü filmlerin soundtracklerine de yer verdiği repertuvarında, zaman zaman kendisine alkışlarıyla eşlik eden seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. 21'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde 8 sanatçı sahne alacak ve 24 Aralık'ta Anjelika Akbar konseri ile sona erecek.



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