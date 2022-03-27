23. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, festivalin düzenlenmesine katkı veren Sabancı Vakfına teşekkür etti.

Dünyanın en uzun soluklu festivallerinden biri olan bu festivalin 23 yıldır yerli ve yabancı tiyatro tutkunlarını Adana'da buluşturduğunu ifade eden Yavuz, festivalin her geçen gün programını biraz daha zenginleştirdiğini belirtti.

Festivalin çeşitli ülkelerden gelen misafirleri ağırlayarak kültürlerarası, toplumlararası etkileşime pozitif katkı verdiğini ifade eden Yavuz, "Neredeyse bir ayı da geçen süre boyunca Adana'da tiyatro ile dolu günler yaşayacağız. Seyircimizin, Adana'mızın ilgisi çok kıymetli çok özel. Başta devlet tiyatrolarımız olmak üzere bakanlığımızın, tüm kültür ve sanat kurumları Adana'da yaptıkları etkinliklerden son derece memnunuz seyircimizin ilgi ve sevgisinden. Adanalılar gerçekten sanatı, sanatçıyı seviyor, kültüre çok önem veriyor. " dedi.

Yavuz, bu yıl ilk kez bakanlık olarak devlet ve özel tiyatroların birlikte Dünya Tiyatro Günü Festivali düzenlediklerini aktararak, "Dün ve bugün, iki gün memleketimizin her yerinde 81 şehrimizde 115 oyunumuzu aynı anda özel tiyatrolar, devlet tiyatroları el ele tüm sahnelerde oynuyorlar. Ne mutlu bize ki şu anda Türkiye'nin her bir köşesinde deyim yerindeyse bir tiyatro maratonu yaşanıyor ülkemizde. Sanatçılarımızın, sanatseverlerimizin ve tiyatro emekçilerimiz de Dünya Tiyatro Günü'nü bir kere de daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Adana demokrat bir şehir

Adana Valisi Süleyman Elban da Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı daha bitmeden bir başka kapsamlı festivale başlandığına dikkati çekti.

Adana'da kapsamlı kültürel aktiviteler, festivaller yapıldığını ifade eden Elban, şunları söyledi:

"Ama bırakın nahoş hadise yaşanmasını, insanların birbirini incittiği de yok. Bu anlamda festival yapmak için Adana ideal bir şehir ve bu işin olabilmesiyle ilgili iklim de Adana'da fazlasıyla mevcut. Ben kendi gözlemimi aktarıyorum. Bana göre Adana dünyanın muhtemelen birkaç demokrat şehrinden biridir ama Türkiye'nin en demokrat şehri olduğunu söyleyebilirim. İnsanların bu kadar birbirine hoş görülü olduğu, kimsenin kimseyi ayrı görmediği, dışlamadığı ve ötekileştirmediği bir şehir. Dolayısıyla böyle bir şehirde bu tür etkinlikler insanlar için keyif almanın ötesinde başka bir yere gidebilir mi? Gitmez. Dolayasıyla da insanlar bu etkinliklerde keyif alır ve üzerine de bir şeyler koyar."

Elban, bu tür organizasyonlarda en önemli unsurlarından birinin devamlılık olduğunu, geçen yıl Kovid-19'da şartları zorlayarak açık havada bu festivali gerçekleştirdiklerini anımsattı.

"Festivali devam ettirmek bizim boynumuzun borcu"

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Adana'da başarıyla yapılan bu festivalin açılışında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Festivalin bugünlere ulaşmasında Adanalıların, tiyatro, sanat sevgisinin büyük katkısı oluğunu vurgulayan Sabancı, "Ne mutlu hayatı sevmek, sanatı sevmek. Adanalılar hayatı seviyorlar, kıymetini biliyorlar ve sanatı da seviyorlar. Dolasıyla sizler buna sahip çıktığı, bizlerin de gücü yettiği sürece bu festivali devam ettirmek bizim boynumuzun borcu." dedi.

Festivalin uluslararası olmasının önemine değinen Sabancı, "Farklılıkları sevmek, farklı kültürleri tanımak toleransı arttıran bir şeydir. Sanat ve tiyatro insanlık için bu anlamda çok önemli, yeri doldurulamaz kıymetli bir olaydır." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da festivalin devam edip daha da yaygınlaşması için şehrin ona sahip çıkmasının son derece önemli olduğunu, bunu Adana'da görmekten gurur duyduklarını aktardı.

"Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunan ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla, 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sahibini buldu. Ödülün bu seneki sahibi oyuncu Zihni Göktay oldu.

Göktay'a ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Vali Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Sabancı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt verdi.

Göktay, ödülün kendisi için bir onur kaynağı olduğunu belirterek, bu anlamlı günde bu anlamı ödüle kendisine layık görenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, İspanya Orthemis Orkestrasının "Concerto a Tempo d'Umore" adlı oyunu sahneledi.

30 Nisan'da sona erecek festivalde, 3'ü yabancı 22 oyun sahnelenecek.