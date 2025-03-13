3. Hayal Gücü Ödülleri heyecanı başladı

Türkiye ve dünyada bir ilk olarak 2022 yılında hayata geçen Hayal Gücü Ödülleri, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. 15 Mart 2025 tarihinde, Akbank ana sponsorluğunda Sabancı Center'da gerçekleşecek ödül töreninde, merak ve beceri ile üretilmiş, hayal gücünden ilham alan ve ekosisteme değer katan kişi, kurum ve eserler ödüllendirilecek. 'Çocuklar ve gençler için değil, çocuklar ve gençlerle birlikte' anlayışıyla hareket eden Hayal Gücü Merkezi, Hayal Gücü Ödülleri'nin her sürecini çocuklar ve gençlerle birlikte yönetiyor ve geliştiriyor. İcra Kurulu, Araştırma Kurulu, Seçici Kurul, ödüllerin yapımı ve organizasyonun tüm aşamalarında çocuklar ve gençler aktif görev alıyor. Her kurulun yüzde 50'si çocuklar ve gençlerden oluşuyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 5 AY SONUNDA TAMAMLANIYOR

Hayal gücü ile alanlarında fark yaratan kişiler ve çalışmalar; umut, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, özgünlük gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Hayal Gücü Ödülleri'nin değerlendirme süreci, yaklaşık 5 ay süren titiz ve tarafsız bir çalışma sonucunda tamamlanıyor. Sürecin her aşamasında şeffaflık ve bağımsızlık esas alınarak alanında uzman isimler ile çocuklar ve gençlerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor. Hayal Gücü Merkezi tarafından düzenlenen Hayal Gücü Ödülleri, 'Cesaret Veren, Dönüştüren, İlham Veren, Çocuk Eden, Kışkırtıcı, İnatçı, Umut Veren ve Oyunbozan Hayal Gücü' olmak üzere sekiz ana kategoride veriliyor. Ayrıca 'Saygı ve Kurum Ödülleri' olmak üzere toplamda iki kategoride daha hayal gücü kavramı ödüllendiriliyor.

"BUGÜNE KADAR HİÇBİR DERNEK VEYA KURUM HAYAL GÜCÜ KAVRAMINI ÖDÜLLENDİRMEDİ"

Hayal Gücü Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Sayın, ödül töreni ile ilgili şunları söyledi: "Bugüne kadar hiçbir dernek veya kurum, hayal gücü kavramını ödüllendirmedi. Oysa hayal gücü, bu kadim topraklarda uygarlıklar ve medeniyetler inşa edilmesine katkı sağladı. Hayal Gücü Ödülleri ile hayal gücünün bireysel ve toplumsal dönüşüme olan gücünü ortaya koymaya, ilham verici hikayelere ışık tutmaya ve onların paydaş ağını genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca hayal gücü kavramının öneminin daha iyi anlaşılmasını da önemsiyoruz. Hayaller bu topraklarda binlerce yıl boyunca uygarlıklar doğurdu. Hayal Gücü Ödülleri de tam da bu sebeple, Hayalini Gücüne Çevirenler'i ödüllendirmeye, onları görünür kılmaya ve gelecek nesillerin yoluna ışık tutmaya devam edecek" diyerek heyecanını paylaştı.