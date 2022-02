5'inci Uluslararası Piyano Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

Bu yıl 12-18 Kasım'da gerçekleşecek 5'inci İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nın lansmanı yapıldı. Başvuruların başladığı yarışmayla, dünyanın dört bir yanından seçilmiş olan uluslararası düzeydeki profesyonel müzisyenleri bir araya getirmek ve tanıtmak amaçlanıyor.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nin Galerisi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısına yarışmanın başkanı ve okul müdürü Alexandre Abellan, jüri başkanı Jean-Yves Clement, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, yarışmanın genel sekreteri Emmanuelle Beaufils, onur kurulundan devlet sanatçısı ve piyanist Süher Pekinel, Orchestra'Sion Şefi Orçun Orçunsel ve Andante klasik müzik dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali katıldı.

ABELLAN: KURUMUMUZUN EĞİTİM PROJESİYLE BİREBİR ÖRTÜŞMEKTEDİR

Toplantının açılış konuşmasını yapan yarışmanın başkanı ve okul müdürü Alexandre Abellan, "Artık İstanbul'un kültür ve müzik hayatında seçkin bir yere sahip olan bu yarışma farklı ufuk ve ülkelerden gelen tüm genç yeteneklerin buluşma vesilesidir. Bu etkinlik kültürlü ve duyarlı gençlik yetiştirmeyi hedefleyen kurumumuzun eğitim projesiyle birebir örtüşmektedir. Jean-Yves Clément'ın başkanı olduğu profesyonel bir Jüriye paralel olarak, piyanistlerle bir araya gelerek Yarışma Finalinde kendi seçtikleri bir adaya NDS Gençlik Müzik Ödülü'nü verecek olan Öğrenci Jürisine de büyük bir önem atfettiğimi vurgulamak isterim. Bu, öğrencilerimiz için olağanüstü bir deneyimdir. Üst düzey müzisyenlerle yapılan bu fikir alışverişleri, genç öğrencilerimize seçkin müziğin kıstasları ile yani talepkarlık, saygı, çalışma, titizlik, alçak gönüllülük, ustalık gibi bu kurumun kültürüne özgü başarının anahtarının gerçekte aynı olduklarını gözlemleme olanağı tanıyor" dedi.

CLEMENT: DÜZENLENME SÜRECİNİ PAYLAŞMAKTAN MUTLUYUM

Jüri başkanı Jean-Yves Clement ise "Dostum, piyanist ve istisnai bir orkestra şefi olan Vahan Mardirossian'ın yerini alarak İstanbul – Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nın başında bulunmak gerçek bir mutluluk. Eğitimin her aşamasında kültürün temel önemini kavrayan Notre-Dame de Sion gibi mükemmel bir kurumun üyeleriyle birlikte bu etkinliğin düzenlenme sürecini paylaşmak da aynı derecede gerçek bir mutluluktur. Bana göre yarışmalar, rekabet ruhunu yaşatmak için değil; sanat eğitimi ve insani boyut yararına bu ruhu aşmak üzere yapılır. Piyano benim kaderimi bütün hayatımı belirleyen bir alan. Çok küçükken piyano çalmaya başladım bu çevrede büyüdüm. Yarışmalar yarattıkları müsabaka ruhuna rağmen genç yeteneklerin halkla, dinleyicilerle tanışmasında bir olanaktır. Biraz sancılı bir süreç olsa da bundan geçmek gerekiyor. Her halükarda yarışma ruhunun ötesine geçerek kültüre, piyano sevgisine doğru yol almak daha doğru bir süreç olacaktır. Yarışmanın iyi geçebilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Özellikle de çağrıştırdığı değerleri temsil etmeye çalışacağım" diye konuştu.

GAUVİN: YARIŞMA İNSANİ UNSURLAR TAŞIYOR

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin da "Müzik en çok da bu zamanlarda barış gibi uluslararası mesajlar veriyor. İnsanları kültür çerçevesinde bir araya getiriyor. Önceki hayatımda ben de piyanistim. Piyano dersleri de veriyordum. Ben de yarışmalardan geçtim. Bu yarışmanın talepkarlık unsuru kadar insani unsurlar taşıdığını da vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

PEKİNEL: GENÇ MÜZİSYENLERİN BU AŞAMADAN GEÇMESİ GEREKİYOR

Notre-Dame de Sion ailesi içinde bulunmanın kendisi için bir onur olduğunu söyleyen onur kurulundan devlet sanatçısı ve piyanist Süher Pekinel ise "Derslerden sonra piyano çalıyorduk. Müzik okulumuzda aslında bir gelenek. İnsani değerlerden geçmek müzikten geçiyor. Gençleri bu konuda eğitmek ve müzik üzerinden insani eğitimler vermek için projelerimiz var. Ben başka bir okul bilmiyorum bu kadar büyük bir devamlılık içinde müziği insanlarla paylaşsın. Genç müzisyenlerin bu aşamadan geçmesi gerekiyor. Yarışmalar, kendi şahsiyetlerini bulabilmeleri için büyük bir olanak" dedi.

SON BAŞVURU TARİHİ 27 MAYIS

Yarışmanın genel sekreteri Emmanuelle Beaufils da "Şu anda yarışmanın birinci aşamasındayız. İkinci aşama 27 Mayıs'ta olacak. Adayların kendi videolarını göndermeleri için son tarih. Haziran ayında videolardan ön eleme yapılacak ve katılanlar belli olacak. Yarışma beşinci kez düzenleniyor ve belli bir devamlılık ruhu içinde davranmak istiyoruz. Yarışmaya katılan adaylara çok saygı duyuyorum. Ayrıca bize destek olan onur komitesine ve organizasyon komitesine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

YARIŞMAYA BAŞKONSOLOS ADINA ÖDÜL KONDU

5'inci İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nda bu yıl bir yenilik yapıldı ve Başkonsolos Olivier Gauvin Ödülü dahil edildi. Aynı zamanda piyanist olan Gauvin, yarışmanın üçüncü aşamasındaki adayları dinleyerek değerlendirecek ve Başkonsolos Olivier Gauvin Ödülü'nü verecek.

Yarışmaya katılacakların aşı olma zorunluluğu bulunuyor. Seçilmiş adayların koronavirüse karşı aşı olduklarına ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor.

YARIŞMAYA BAŞVURU ŞARTLARI

Yarışmaya 1 Ocak 1982'den sonra doğmuş olan adaylar video göndererek başvurabiliyor. Videolar üzerinden ön elemelere kaydolmak için, adayların yarışmanın internet sitesinde 'kayıt' alanındaki linkte yayınlanan bir formu doldurmaları gerekmektedir. Adayların başvuru formuna video veya videolar ile bir CV eklemeleri gerekmektedir. Son kayıt tarihi Cuma 27 Mayıs'tır. Ön eleme haziranda gerçekleşecek. Tüm adaylar, başvurularının kabulü veya reddi konusunda en geç 15 Haziran tarihine kadar bilgilendirilecek. Yarışmaya katılmak üzere elemeden geçmiş adayların program seçimlerini içeren ikinci bir kayıt dosyası doldurmaları ve 60 avro tutarındaki nihai kayıt ücretini ödemeleri gerekecektir.

5. İSTANBUL ORCHESTRA'SİON ULUSLARARASI PİYANO YARIŞMASI'NIN JÜRİSİ

Yarışmanın jüri üyesi şu isimlerden oluşuyor:

"Jean-Yves Clément (Jüri Başkanı)

Antonio di Cristofano, Piyanist

Eliane Reyes

Olivier Moulin, Piyanist

Toros Can, Piyanist

Gülsin Onay, Piyanist

Pierre Réach, Piyanist."

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ

Birincilik Ödülü'nü alana iki sene içerisinde birkaç konser vermesi teklif edilecek olup, bunlar arasında: Notre-Dame de Sion Lisesi Gösteri Salonu'nun yıllık programı çerçevesinde (İstanbul, Türkiye) bir konser, Lisztomanias Festivali'nde bir resital (Chateauroux, Fransa), Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde (Gümüşlük, Türkiye) ve Ayvalık Müzik Festivali'nde (Ayvalık, Türkiye) bir konser bulunmaktadır. Kazanan yarışmacı daha sonra başka konserler de verebilir.

Bu konserlerin listesi internet sitesinde düzenli olarak güncellenecek. Yarışma adaylarından biri, yarışmayı takip eden iki yıl içinde Saint-Bonnet Tiyatrosu'nda (Bourges, Fransa) bir resital verecektir. Ayrıca adaylar Ali Darmar Ödülü, NDS Gençlik Müzik Ödülü ya da yarışma başkanı ve jüri üyelerinin onaylayacağı herhangi bir başka müzik ödülü de alabilecekler.

Birinciye 8 bin, ikinciye 4 bin üçüncüye ise 2 bin dolar ödül verilecek. Tüm ödüller yarışmanın kapanışı vesilesiyle düzenlenecek gala gecesinde takdim edilecek.