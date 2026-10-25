63. Biket İlhan'ın Tatlı Maya filmi Antalya Altın Portakal'da dünya prömiyerini yaptı - Son Dakika
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63. Biket İlhan'ın Tatlı Maya filmi Antalya Altın Portakal'da dünya prömiyerini yaptı

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63. Biket İlhan\'ın Tatlı Maya filmi Antalya Altın Portakal\'da dünya prömiyerini yaptı
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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan Tatlı Maya filminin dünya prömiyeri yapıldı. Yönetmen Biket İlhan, gösterim sonrası filmde farklı kültürlerden üç kadının mücadelesi ve dayanışmasının anlatıldığını söyledi.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Tatlı Maya" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Biket İlhan'ın, senaristliğini Nihan Belgin ve Nazlı Pınar Ünlü'nün yaptığı, oyuncular Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu, Emre Altuğ, Erdem Kaynarca, Gökberk Yıldırım, Erdem Ergüney ve Fatih Serdar Yılmaz'ın rol aldığı "Tatlı Maya" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

Yönetmen Biket İlhan, söyleşide filmin farklı kültürlerden gelen üç kadının mücadelesini ve dayanışmasını anlattığını belirtti.

İlhan, "Ben yüreklere dokunmak istedim. Umarım başarabilmişimdir." dedi.

Filmde kadınların karşılaştığı ayrımcılığa ve verdikleri mücadeleye dikkati çekmek istediğini ifade eden İlhan, geçmişte farklı kesimler arasında yaşanan dostluk ve dayanışma ilişkilerini özlediğini dile getirdi.

İlhan, kadınların mücadelesinin kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.

Oyuncu Ayça Bingöl de filmi seyircilerle birlikte ilk kez izlediğini belirterek, gösterimin kendisini etkilediğini söyledi.

Biket İlhan ile çalışmayı özellikle istediğini aktaran Bingöl, kadın yönetmenin Türk sinemasındaki yeri ve çalışmalarından dolayı onunla aynı projede yer almayı önemsediğini ifade etti.

Filmin kadın dayanışmasını anlatan hikayesiyle kendisini etkilediğini kaydeden Bingöl, filmin bundan sonraki yolculuğunun seyircilerle devam edeceğini belirtti.

Oyuncu Emre Altuğ ise senaryoyu beğenerek projede yer almayı kabul ettiğini dile getirdi.

Kadın dayanışmasını anlatan filmin önemine işaret eden Altuğ, "Hiçbir ajitasyona girmeden, hiçbir şeyi abartmadan çekilmiş ve oynanmış bir film. Küçük insanların sıradan hikayesi ama büyük bir hikaye." diye konuştu.

"Tatlı Maya" filminin konusu şöyle:

"Nazan küçük bir kasabada fırın işletmektedir. Doğumu yaklaşan Rana kapısını çalar. Rana, Nazan ve Maria'nın yardımıyla fırında doğum yapar. Bebeğin gelişi kasabadaki önyargıları da gün yüzüne çıkarır. Nazan'a saplantılı bir şekilde bağlı olan Sami, dedikodularıyla fırının kapatılmasına neden olurken Rana ile kasabanın genç belediye görevlisi Ali arasında sessiz bir aşk filizlenmeye başlar."

Kaynak: AA
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