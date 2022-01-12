68. Sait Faik Hikâye Armağanı sahibini arıyor! - Son Dakika
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68. Sait Faik Hikâye Armağanı sahibini arıyor!

12.01.2022 16:42
68. Sait Faik Hikâye Armağanı sahibini arıyor!

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı'na başvurular başladı.

Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on (10) nüshayı, 28 Şubat Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti'ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılacak hikâye kitaplarının 2021 yılında yayımlanmış olması, daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerektiği ve daha önce aynı armağanı kazanmış yazarların yarışmaya katılamayacağı vurgulandı.

Başvurular iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecektir. Ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık bir kısa liste 15 Nisan Cuma tarihinde duyurulacak, nihai sonuç Mayıs ayı içinde açıklanacaktır.

Doğan Hızlan'ın başkanlığında toplanacak Seçiciler Kurulu; Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Metin Celal ve Beşir Özmen'den oluşuyor.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan, vd. yazarların kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı, geçen yıl "Deli Tarla" adlı öykü kitabıyla Şermin Yaşar'a verilmişti.

Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı

1955'te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964'ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek "Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı"nı veriyor.

Her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta verilen Armağan'la ilgili olarak Darüşşafaka Cemiyeti, 2012'den beri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliği içindedir.

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Sait Faik Abasıyanık, Darüşşafaka Cemiyeti, Pazartesi, 28 Şubat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat 68. Sait Faik Hikâye Armağanı sahibini arıyor! - Son Dakika


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