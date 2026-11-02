ABD'den iade edilen 100 kültür varlığı Horoztepe eserleriyle İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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ABD'den iade edilen 100 kültür varlığı Horoztepe eserleriyle İstanbul'a getirildi

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ABD\'den iade edilen 100 kültür varlığı Horoztepe eserleriyle İstanbul\'a getirildi
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ABD\'den iade edilen 100 kültür varlığı Horoztepe eserleriyle İstanbul\'a getirildi
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ABD'den iadesi sağlanan 100 kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. Aralarında Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Horoztepe kökenli 40 eserin de bulunduğu varlıklar, uçakla İstanbul'a ulaştırıldı; getiriliş süreci kameraya yansıdı.

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan 100 kültür varlığının Türkiye'ye getirildiği süreç kameraya yansıdı.

Anadolu'dan kaçırılan eserler ait oldukları topraklara kazındırılmaya devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında ABD'den iadesi sağlanan 100 kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. Getirilenler arasında Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Horoztepe kökenli 40 eserin de bulunduğu bulunduğu öğrenildi. Büyük bir özenle ve güvenlik önlemleri altında hazırlanan eserler, uçakla İstanbul'a getirildi. 100 kültür varlığın, Türkiye'ye getiriliş süreci kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriKültür SanatİstanbulTürkiyeGüncelErbaaTokatSon Dakika

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