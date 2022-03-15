Adana'da "Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına" paneli düzenlendi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi, Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfınca, "Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına" paneli yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, programın açılışında yaptığı konuşmada, Yaşar Kemal'i saygıyla andıklarını söyledi.

Yaşar Kemal'in büyük bir değer olduğunu ifade eden Karalar, "Adana'yı, Adana'nın ırgatlarını, elçi ırgat ilişkisini, ırgat ağa ilişkisini, pamuk tarlaları, fabrikalarını Yaşar Kemal gibi anlatan olmadı. Yine saygılarımızla anıyoruz. Yaşar Kemal sürekli kalbimizde yaşayacak. Masa başı yazarı değildir Yaşar Kemal, saha adamıdır." diye konuştu.

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban da gençler teknolojiye çok hakim ve görsel düşünme yeteneklerinin çok gelişmiş olduğunu aktardı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Baban, şöyle devam etti:

"Yaşar Kemal kitabında kendini anlatıyor. Yaşamını, düşüncelerini bize aktarıyor. Çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Çukurova'nın dil zenginliğini, acılarıyla, sevinçleriyle, coşkularıyla anılarını ve edebiyat üzerine düşüncelerini bizlerle paylaşıyor. 'İnsan gökten düşmez. Onun kişiliğini koşullar oluşturur. Bu kişilik onun yaratıcılığını sağlar.' diyordu Yaşar Kemal. Dileğimiz, gençlerimizin kısa da olsa böyle bir yolculukla kendilerini daha zenginleşmiş hissetmeleri. "

Açılış konuşmalarının ardından yönetmenliği Nebil Özgentürk'in yaptığı "Sözleriyle Yaşar Kemal" isimli kısa film izlendi.

Moderatörü Feridun Andaç'ın yaptığı "Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına" isimli panelde, Buket Uzuner, Cihan Erdönmez ve Latife Tekin konuşma yaptı.