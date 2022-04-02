Adana ve Mersin'de halk baharın tadını çıkardı - Son Dakika
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Adana ve Mersin'de halk baharın tadını çıkardı

02.04.2022 17:32
Adana ve Mersin'de halk baharın tadını çıkardı

Adana ve Mersin'de vatandaşlar baharın gelmesiyle artan hava sıcaklarından dolayı park ve sahilleri doldurdu.

Adana ve Mersin'de vatandaşlar baharın gelmesiyle artan hava sıcaklarından dolayı park ve sahilleri doldurdu.

Uzun süredir soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Adana'da birkaç gündür hava sıcaklığının yükselmesinin ardından hafta sonunu fırsat bilenler Atatürk Parkı'nı ziyaret etti.

Kimileri çocukları ve evcil hayvanlarıyla parkta gezerken kimileri de çimlerin üzerinde kitap okuyup dinlendi. Bazı çocuklar da parktaki güvercinleri besledi.

Parka oğluyla gezen Serkan Şahbaz, AA muhabirine, havanın güzel olmasını fırsat bilip çocuklarıyla dışarı çıktığını belirtti. Şahbaz, "Güzel bir temiz hava alalım dedik. Atatürk Parkı çocuklarımız için güzide bir gezinme mekanı. Fırsat bilip turluyoruz." dedi.

Eşi Nursel ile birlikte torununu gezdirmeye çıkan Faruk Görgülü de havaların yaz mevsimini çağrıştırdığını dile getirdi. Görgülü, "Bahar havasını bulduk. Hatta bahardan fazla sıcaklıklar var. Eskiye göre neredeyse yaz havası. Herhalde iklim değişikliğinden dolayı sıcaklıklar fazla artıyor. Bakalım inşallah bu yaz iyi geçer de çok sıcak olmaz rahatlarız." dedi.

Mersin'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi. Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandına gelen bazı kişiler yürüyüş yaptı bazıları da aileleriyle vakit geçirdi.

Çocuklar da oyun alanlarında bisiklete binip oyunlar oynadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Adana ve Mersin'de halk baharın tadını çıkardı - Son Dakika


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