'Adı Aylin' tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştu - Son Dakika

Ayşe Kulin'in 100'ün üzerinde baskı yapan ve 80'e yakın ülkede yayınlanan en başarılı romanlarından "Adı Aylin" tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştu. 21 Şubat akşamı galası gerçekleştirilen oyunda Aylin karakterine hayat veren Tuba Ünsal'ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

Aslı Filinta, Ayşe Boyner, Ayşe Kucuroğlu, Berrin Zorlu, Duygu Özaslan, Ece Sükan, Hatice Aslan, İbrahim Kutluay, Müge Boz ve Caner Erdeniz, Pelin Karahan gibi isimlerin katıldığı "Adı Aylin"in prömiyerinde oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

SEZON BOYUNCA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Aylin Devrimel Radomisli Cates'in prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikayesi ve hala gizemini koruyan ölümünü anlatan, Ayşe Kulin'in kült eseri "Adı Aylin" prömiyerini 21 Şubat akşamı Zorlu PSM'de gerçekleştirdi. Tuba Ünsal'ın üzerine senelerdir çalıştığı ve hayallerini süsleyen proje olarak tanımladığı oyunun prömiyerine romanın yazarı Ayşe Kulin de katıldı.

Başrolünü Tuba Ünsal'ın üstlendiği ve kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Lila Gürmen, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda genç ve başarılı yönetmen Doğu Yaşar Akal oturuyor.

SM Production yatırımcı ortaklığı, Banu Atça'nın yürütücü yapımcılığı ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda hayata geçirilen dev prodüksiyon "Adı Aylin" seyircilerden tam not alırken oyun sezon boyunca Zorlu PSM'de tiyatro severlerle buluşmayı sürdürecek.