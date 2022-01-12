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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır - Son Dakika

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

12.01.2022 13:57
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2019'da yapımına başlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, açılış için gün sayıyor.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2019'da yapımına başlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, açılış için gün sayıyor.

Müze binası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adnan Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarında 700 metrekare alan üzerine inşa edildi.

Müzenin giriş kapısının önüne Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı konuldu.

Binanın girişinde ziyaretçileri, Menderes'in İstiklal Madalyası'nın sergilendiği bölüm karşılayacak. Adnan Menderes'in çalışma masası, özel eşyaları, Menderes'in köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri, 1960 darbesi dönemine ait gazeteler giriş bölümüne yerleştirildi. Ziyaretçiler burada, Menderes'in milletvekili seçildiği günün radyo bültenini de dinleyebilecek.

Binanın bodrum katı, araştırmacılara ayrıldı. Dijital kütüphane ve Menderes dönemini anlatan eserler sergilenecek. Ayrıca burada mahkeme salonu şeklinde dizayn edilen ve sinevizyon ekipmanlarının olduğu bir salon da yer alıyor.

Yapının üst katında Demokrat Partinin kuruluşunun anlatıldığı pano, ziyaretçileri bekliyor. Panonun hemen yanında ise Menderes'in Başbakan seçildiği döneme ait seçim sandığı yer alıyor. Üst katta, "Menderesin gözünden dünya, dünyanın gözünde Menderes" belgeselinin izletildiği bir oda bulunuyor.

Müzenin çevresinde ise ziyaretçilerin doğayla baş başa olabilecekleri yaşam alanı oluşturuldu. Ayrıca Çine Çayı'nın kenarında ahşaptan yapılan 2 katlı restoran bulunuyor. Burada yöresel ürünlerin satışı da yapılacak. Müzenin yanında bir de cami inşa edildi.

Müzenin açılışının, 15 Ocak'ta Aydın'ı ziyareti planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

"Heyecanla bekliyoruz"

Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orcan, müzenin açılmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Adnan Menderes'in kendileri için çok özel anlamı olduğunu vurgulayan Orcan, "Menderes bizim için her şeyi ifade ediyor. Köyümüzün yetiştirdiği büyük bir Başbakan. Köylülerimiz onunla gurur duyuyor. Heyecanla bekliyoruz. Beklenen gün geldi. Çok sevinçliyiz. Herkesin mutlaka gelip görmesini istediğim bir yer. Artık Menderes'i burada yaşatacağız. Müzeye gelip görenler onun nasıl bir başbakan olduğunu, nasıl bir memleketi temsil ettiğini görecekler." dedi.

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Adnan Menderes, Başbakan, Koçarlı, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır - Son Dakika


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